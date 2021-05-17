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Українські АЗС після бунту відновлюють продаж палива преміумкласу

17 травня 2021, 09:00
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Після роз'яснення Кабміну про те, що преміальне паливо не потрапляє під дію постанови про регулювання цін, АЗС припиняють бойкот.

Заправка, бензин
Українські АЗС відновлюють продаж палива преміумкласу / УНІАН

Мережа автозаправних станцій KLO після роз'яснень Мінекономіки про те, що регулювання цін не поширюється на преміуммарки бензину, оголосила, що припиняє бойкот, і відновлює продаж бензину та дизеля марок VENTUS 95 і VENTUS Diesel, а також продовжить надавати знижки для клієнтів.

"Ми відновлюємо продажі VENTUS 95 і VENTUS Diesel. Понеділок, вечір: ми відновлюємо всі купони з попередніми знижками в додатку", - йдеться в повідомленні компанії у Facebook.

Відзначимо, у Міністерстві розвитку економіки торгівлі та сільського господарства роз'яснили, що дія постанови Кабінету Міністрів від 14 травня поширюється на автомобільні бензини і дизельне паливо, включені до Переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 22 квітня 2020 року, а саме на бензин марки А-92, бензин марки А-95 і дизельне паливо.

Під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає "брендове преміальне паливо" з поліпшеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак), що пропонується на АЗС для автомобілів преміумсегменту за ціною вищою, ніж соціально значуще паливо.

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Водночас автозаправні станції ОККО, WOG, SOCAR поки офіційно не повідомили про припинення бойкоту.

Паливний бунт в Україні - про що йшлося раніше:

  • Кабінет Міністрів 14 травня в межах своєї постанови зафіксував роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо на період карантину. Згідно з цим рішенням, торгова надбавка за літр дизеля не повинна перевищувати 7 гривень, бензину – 5 гривень. Отже, середня ціна за літр бензину у травні має становити 30,22 грн, а за літр дизельного палива – 27,89 грн. Ціни вказані з урахуванням граничної націнки.
  • У зв'язку з цим в ОККО заявили, що бензин PULLS 95 і дизель PULLS Diesel тимчасово не продаватиметься в мережі автозаправних станцій, бо реалізація даних марок палива є збитковою для АЗС.
  • Мережа автозаправних станцій WOG вирішила тимчасово не продавати преміальне паливо 95 Mustang і ДП + Mustang.
  • Мережа KLO на час дії постанови не продаватиме бензин і дизель марок VENTUS 95 і VENTUS Diesel.
  • У SOCAR вирішили обмежити продаж преміального палива NANO 95, Diesel Nano Extro.

АЗС бензин дизель новини України
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