Українські АЗС після бунту відновлюють продаж палива преміумкласу

Українські АЗС відновлюють продаж палива преміумкласу / УНІАН

Мережа автозаправних станцій KLO після роз'яснень Мінекономіки про те, що регулювання цін не поширюється на преміуммарки бензину, оголосила, що припиняє бойкот, і відновлює продаж бензину та дизеля марок VENTUS 95 і VENTUS Diesel, а також продовжить надавати знижки для клієнтів.

"Ми відновлюємо продажі VENTUS 95 і VENTUS Diesel. Понеділок, вечір: ми відновлюємо всі купони з попередніми знижками в додатку", - йдеться в повідомленні компанії у Facebook.

Відзначимо, у Міністерстві розвитку економіки торгівлі та сільського господарства роз'яснили, що дія постанови Кабінету Міністрів від 14 травня поширюється на автомобільні бензини і дизельне паливо, включені до Переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 22 квітня 2020 року, а саме на бензин марки А-92, бензин марки А-95 і дизельне паливо.

Під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає "брендове преміальне паливо" з поліпшеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак), що пропонується на АЗС для автомобілів преміумсегменту за ціною вищою, ніж соціально значуще паливо.

Водночас автозаправні станції ОККО, WOG, SOCAR поки офіційно не повідомили про припинення бойкоту.

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