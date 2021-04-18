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Британія відправить кораблі до берегів України – західні ЗМІ

18 квітня 2021, 07:40
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Британська сторона хоче показати, що підтримує Україну, з'ясували журналісти.

Журналісти дізналися, що кораблі Британії розмістять біля берегів України
Британські кораблі увійдуть у Чорне море, дізналися журналісти / УНІАН

Великобританія відправить у Чорне море до берегів України два кораблі з Королівського флоту – есмінець типу 45, який озброєний зенітними ракетами, і протичовновий фрегат типу 23.

Британія вирішила відправити кораблі до українських берегів у травні, оскільки між військами України та Росії продовжує зростати напруженість, пише The Sunday Times з посиланням на джерела у британських Військово-морських силах.

За відомостями видання, відправленням кораблів у Чорне море британська сторона хоче показати солідарність з Києвом та союзниками по військово-політичному блоку НАТО.

"...один есмінець типу 45... і протичовновий фрегат типу 23 відокремляться від авіаносної групи ВМС Великобританії у Середземному морі та попрямують через Босфор у Чорне море", – наголошується у матеріалі.

Раніше повідомлялося, що у середині квітня влада США відправить есмінці у Чорне море, щоб показати підтримку України.

Пізніше західні ЗМІ з'ясували, що Штати вирішили не відправляти кораблі, оскільки побоювалися загострення напруженості між нашою країною та РФ.

Американська сторона вже не раз відправляли кораблі у Чорне море.

Нові агресивні кроки РФ проти України та загострення конфлікту на Донбасі – що потрібно знати

  • В останні дні березня з'явилася інформація, що Росія стягує війська до східного кордону України під виглядом військових навчань. Також стало відомо, що РФ перекидає нові сили у Крим (частину півострова омиває Чорне море).
  • Наприкінці березня на захопленій частині Донбасу проросійські бойовики стали активніше атакувати позиції військовослужбовців України. В результаті одного з ворожих обстрілів загинули четверо захисників нашої держави.
  • У квітні РФ відправила у Чорне море загін кораблів Каспійської флотилії.
  • У Кремлі стверджували, що російська сторона не готується до війни.
  • Генерал-лейтенант української армії, командувач операцією Об'єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв говорив, що поки немає головної ознаки підготовки наступу Росії на українську територію.
  • Командувач ООС зазначив, що перед наступом біля кордону мають бути сформовані ударні групи, а зараз їх немає.
  • Низка західних країн підтримали Україну і закликали Росію припинити нагнітати ситуацію.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі

У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.

У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Британия Чорне море військові кораблі
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