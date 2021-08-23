Ціна біткоїну стрімко повзе вгору після багатомісячного спаду: як довго це триватиме

З середини липня вартість біткоіна почала неухильно зростати / Фото Reuters

В останні тижні курс біткоїна, найпопулярнішої у світі криптовалюти, впевнено зміцнюється і до теперішнього часу практично надолужив травневе падіння. Якщо ще у липні за біткоїн просили 29-30 тис., то зараз за одну монету BTC доведеться викласти понад $50 тисяч.

Разом з біткоїном дорожчає більшість інших криптовалюта, в тому числі Ethereum, відомий популярністю серед GPU-майнерів. На сьогодні курс "ефіру" перевалив за 3300 доларів, повідомляє CNBC.

Нагадаємо, що історичний максимум біткоїна припав на квітень 2021 року. Тоді ціна за один токен становила 65 тисяч доларів, але в ході розпродажів криптовалюта в червні і липні вартість криптовалюта опускалася нижче $30 тис. Втім, вже з середини липня вартість біткоїна почала неухильно зростати. На це, зокрема, позитивно вплинули дві новини:

По-перше, кріптобіржа Coinbase заявила, що купить криптовалюту на $500 млн на свій баланс і виділить 10% прибутку в портфель кріптоактівов.

А по-друге, PayPal заявила, що запустить свій сервіс, що дозволяє людям купувати, тримати і продавати цифрові валюти в Великобританії.

Раніше хакерське угруповання Anonymous оголосило війну Ілону Маску. Вони звинуватили бізнесмена в спекуляціях, які можуть принести збитки іншим інвесторам. На думку хакерів, Маск навмисне провокує плигання цін на кріптовалютних ринках.

Також повідомлялося, що через нову криптовалюту –Chia Coin – в Україні стали дорожчати жорсткі диски і SSD. Наприклад, модель Seagate SkyHawk на 8 ТБ в порівнянні з серединою квітня подорожчала вдвічі до 13 200 грн. А диск Seagate на 10 ТБ пропонували за 33 600 грн, що в 4 рази дорожче, ніж у квітні. При цьому багато моделей дисків зникли з продажу.