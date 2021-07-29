УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Ціна на газ у Європі б'є нові рекорди: Україна закликала ЄС завдати удару по Газпрому

29 липня 2021, 10:26

Відмова Газпрому бронювати Додаткові транзитні потужності на постачання газу через Україну призвела до рекордного стрибка ціни на палива в Європі.

Газпром
У компанії-операторі ГТС України закликали Євросоюз розібратися з діями Газпрому на європейському ринку газу / Reuters

Російська газова корпорація Газпром в черговий раз відмовилася від бронювання додаткових транзитних потужностей для постачання газу до Європи через українську ГТС. Цього разу компанія не зарезервувала виставлені Києвом 63,7 млн. куб. м на добу на серпень. Внаслідок цього ціни на паливо у Європі злетіли до 484 доларів за тисячу кубометрів, що є новим ціновим рекордом. У компанії-операторі ГТС закликали розібратися з Газпромом через роздуття цін на газовому ринку.

Як повідомляє РИА Новости, ціна газу на європейському спотовому ринку, що передбачає продаж палива на умовах негайного постачання, вже б'є нові рекорди – цифра перевищила показник в 480 доларів за тисячу кубометрів, про що свідчать дані торгів.читайте такожДефіцит газу у Європі: Газпром рубає постачання палива через Україну, щоб прискорити запуск СП-2

Йдеться про те, що вартість палива за формулою "на день наперед" на голландському хабі Title Transfer Facility, який вважається найбільш ліквідним на європейському ринку, зросла на 5% і становить 484 долари за одну тисячу кубометрів.

Вказується, що подорожчання було зафіксовано з початку тижня. Наприкінці червня ціна становила 360 доларів. Газпром у своєму річному бюджеті й зовсім заклав вартість газу в розмірі 170 доларів за тисячу кубометрів.

Директор компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон, коментуючи ситуацію, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявив, що ціни на газ у Європі знову зросли, після того як Газпром відмовився від додаткового транзиту палива до ЄС.

Реклама

За його словами, штучна монополія Газпрому створює умови, за яких інші компанії не можуть використовувати потужності української ГТС. У Євросоюзі повинні звернути увагу на такі дії монополіста.читайте такожУ Росії назвали умову продовження транзиту газу через Україну

"Після того, як Газпром не забронював додаткові транзитні потужності через Україну, ціни на газ в Європі продовжили зростання. Створена штучна монополія Газпрому на експорт газу з РФ не дозволяє іншим гравцям використовувати транзитні потужності української ГТС. На мою думку, Європейський Антимонопольний орган повинен звернути увагу на такі дії домінуючого постачальника газу", - підкреслив Макогон.

Транзит газу через Україну до Європи

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко на початку липня заявив про те, що Газпром влаштував газовий шантаж Європи. За його словами, у 2020 році росіяни забронювали прокачування 65 мільярдів кубометрів газу через українську ГТС. Проте вже цього року, коли попит на паливо зріс, росіяни забронювали вже 40 млрд. куб. м. Суть шантажу, за його словами, полягає у тому, що якщо Європа не схвалить Північний потік-2, Росія "прикрутить" транзит газу шляхом газотранспортної системи України.

У компанії-операторі української ГТС заявляли, що через маневри Газпрому ціна на газ у Європі, де фіксується дефіцит палива в сховищах, досягла максимальної позначки з 2008 року. При цьому Газпром, як і раніше, не має наміру збільшувати обсяги постачань газу.

Примітно, 19 липня стало відомо, що Газпром забронював всі 15 мільйонів кубічних метрів твердих потужностей ГТС України для транзиту газу до Європи на серпень.

Однак 27 липня Газпром відмовився від бронювання перериваних потужностей для транзитних постачань газу через Україну до Європи.

Газпром ГТС транзит газу в Європу новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Ціна на газ у Європі б'є нові рекорди: Україна закликала ЄС завдати удару по Газпрому». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У київських дворах братимуть гроші за парковкуУ київських дворах братимуть гроші за парковку Як Росія сама себе загнала в пастку в УкраїніЯк Росія сама себе загнала в пастку в Україні Коли день Іллі: дата, традиції і заборони святаКоли день Іллі: дата, традиції і заборони свята Речі, яким не місце у шафі жінок після 40 роківРечі, яким не місце у шафі жінок після 40 років Катували кілька годин: на Житомирщині підлітки розправилися з подругою і кинули вмиратиКатували кілька годин: на Житомирщині підлітки розправилися з подругою і кинули вмирати

Останні новини

10:22

Українська боксерка прикро зупинилася за крок від медалей Олімпіади в Токіо

10:11

Поїхали на відпочинок і зникли: на Житомирській трасі загадково пропала сім'я з дитиною

09:58

Підготовка до локдауну: головний санлікар розповів про нове продовження карантину Відео

09:39

День янгола в серпні 2021: кого привітати і як назвати дитину

09:38

Побив і намагався зґвалтувати дитину: на Чернігівщині поліція штурмом взяла педофіла Відео

Реклама
09:31

У Кропивницькому зробити щеплення від коронавірусу можна у тролейбусі: як це відбувається

09:00

Молочка, м'ясо, олія і цибуля: що і на скільки подорожчає в Україні восени

08:57

Вартість соняшникової олії б'є рекорди: українців попередили про новий зліт цін Відео

08:30

Хворих все більше: коронавірус в Україні взяв курс на зростання кількості заражень

08:20

Речі, яким не місце у шафі жінок після 40 років Відео

08:13

Спека посилиться: українців попередили про різкий стрибок температури до +34 градусів Відео

08:02

Візиту Байдена до Києва на Кримську платформу ніхто не чекав - дипломат Відео

08:00

Формула Штайнмаєра і ідея щодо Донбасу: у ТКГ оголосили про готовність Києва до "Нормандії" Відео

07:45

Відклали на "після свят": навіщо Кабмін переніс подорожчання електроенергії Погляд

07:20

У Києві пролунав потужний вибух у недобудові: загинула людина

07:10

Сценарій України щодо Донбасу і СП-2: у Слузі народу розкрили плани на зустріч Зеленського і Байдена Відео

06:58

Повісився на мотузці від гойдалок: на Рівненщині 9-річний хлопчик вкоротив собі віку

06:38

Олімпійська медалістка Костевич не пройшла другий етап кваліфікації з кульової стрільби на Іграх у Токіо

06:38

Гороскоп для Козерога на серпень 2021: що можна і не можна робити в цьому місяці

06:02

Штучний дефіцит: чому знову дорожчає паливо Погляд

Реклама
05:45

День дружби 2021: сердечні привітання і милі листівки для друзів

05:28

Календар магнітних бур на серпень 2021 року: коли чекати ударів Відео

05:02

Фіналістка Холстяка розбурхала шанувальників у прозорій білизні

04:45

Фінансовий гороскоп на тиждень 2-8 серпня: несподіваний подарунок або додатковий дохід Відео

04:31

МОЗ оголосило про "загрозливу тенденцію" COVID-19 у Києві, Харківській та Луганській областях Відео

04:12

Вчені розповіли, чому Землю в найближчі десятиліття накриє неймовірна спека Відео

03:52

Військовий експерт пояснив, чому звільнили Хомчака і що тепер чекає на ЗСУ

03:31

Чи є спосіб повернути втрачену з віком пам'ять - відповідь вчених

03:11

Місячний календар стрижок на тиждень 2-8 серпня: вдалі дні для нової зачіски Відео

03:02

Бридка парочка: у Навального розповіли про розкішну нерухомість путінських топпропагандистів Відео

02:45

Найкрасивіша українська модель топлес спокусливо прикрила груди ремінцем

02:16

За два роки РФ розвалиться, а Крим і Донбас повернуться в Україну: експерт назвав умову

01:37

Японські вчені розповіли, чи стійкий штам COVID-19 "Лямбда" до імунітету

01:15

Як перестати часто мити волосся і забути про жирність: поради від лікаря

00:51

Україна може поставити воду в окупований Крим: Резніков назвав умову Відео

00:24

Гороскоп на сьогодні 30 липня для всіх знаків Зодіаку: удача, розтрати або повернення колишнього Відео

00:05

Пять способів встигнути за день зробити все, що запланували – порада експерта

29 липня, четвер
23:56

Молот влучив у голову: відома спортсменка трагічно загинула на тренуванні Відео

23:30

Синоптики розповіли, коли Україну атакує шторм і похолодає Відео

23:06

Гроші притягне як магніт: кілька простих прикмет, які привернуть багатство Відео

Реклама
22:56

У США схвалили збільшення фінансової допомоги Україні Відео

22:24

Під Полтавою в екопарку на чоловіка накинулася і розтерзала пантера

22:23

Влада Києва зізналася, чи вимагатиме гроші за паркування у дворах Відео

21:59

В Одеській області на пляжі посеред білого дня помер чоловік

21:37

Зеленський переніс улюблене свято українців Відео

21:01

У Ердогана б'ють на сполох через масштабні лісові пожежі в Туреччині Відео

21:00

Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: 13-річному підозрюваному суд обрав запобіжний захід Відео

20:12

Прикмети на 30 липня: що не можна робити і як захистити сім'ю від біди

20:10

Вода та енергетика: з'ясувалося, які питання розглянуть на виїзному засіданні РНБО Відео

19:30

У Карпатах розряд блискавки покалічив туристів

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти