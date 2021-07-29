Ціна на газ у Європі б'є нові рекорди: Україна закликала ЄС завдати удару по Газпрому

У компанії-операторі ГТС України закликали Євросоюз розібратися з діями Газпрому на європейському ринку газу / Reuters

Російська газова корпорація Газпром в черговий раз відмовилася від бронювання додаткових транзитних потужностей для постачання газу до Європи через українську ГТС. Цього разу компанія не зарезервувала виставлені Києвом 63,7 млн. куб. м на добу на серпень. Внаслідок цього ціни на паливо у Європі злетіли до 484 доларів за тисячу кубометрів, що є новим ціновим рекордом. У компанії-операторі ГТС закликали розібратися з Газпромом через роздуття цін на газовому ринку.

Як повідомляє РИА Новости, ціна газу на європейському спотовому ринку, що передбачає продаж палива на умовах негайного постачання, вже б'є нові рекорди – цифра перевищила показник в 480 доларів за тисячу кубометрів, про що свідчать дані торгів.читайте такожДефіцит газу у Європі: Газпром рубає постачання палива через Україну, щоб прискорити запуск СП-2

Йдеться про те, що вартість палива за формулою "на день наперед" на голландському хабі Title Transfer Facility, який вважається найбільш ліквідним на європейському ринку, зросла на 5% і становить 484 долари за одну тисячу кубометрів.

Вказується, що подорожчання було зафіксовано з початку тижня. Наприкінці червня ціна становила 360 доларів. Газпром у своєму річному бюджеті й зовсім заклав вартість газу в розмірі 170 доларів за тисячу кубометрів.

Директор компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон, коментуючи ситуацію, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявив, що ціни на газ у Європі знову зросли, після того як Газпром відмовився від додаткового транзиту палива до ЄС.

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За його словами, штучна монополія Газпрому створює умови, за яких інші компанії не можуть використовувати потужності української ГТС. У Євросоюзі повинні звернути увагу на такі дії монополіста.читайте такожУ Росії назвали умову продовження транзиту газу через Україну

"Після того, як Газпром не забронював додаткові транзитні потужності через Україну, ціни на газ в Європі продовжили зростання. Створена штучна монополія Газпрому на експорт газу з РФ не дозволяє іншим гравцям використовувати транзитні потужності української ГТС. На мою думку, Європейський Антимонопольний орган повинен звернути увагу на такі дії домінуючого постачальника газу", - підкреслив Макогон.

Транзит газу через Україну до Європи

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко на початку липня заявив про те, що Газпром влаштував газовий шантаж Європи. За його словами, у 2020 році росіяни забронювали прокачування 65 мільярдів кубометрів газу через українську ГТС. Проте вже цього року, коли попит на паливо зріс, росіяни забронювали вже 40 млрд. куб. м. Суть шантажу, за його словами, полягає у тому, що якщо Європа не схвалить Північний потік-2, Росія "прикрутить" транзит газу шляхом газотранспортної системи України.

У компанії-операторі української ГТС заявляли, що через маневри Газпрому ціна на газ у Європі, де фіксується дефіцит палива в сховищах, досягла максимальної позначки з 2008 року. При цьому Газпром, як і раніше, не має наміру збільшувати обсяги постачань газу.

Примітно, 19 липня стало відомо, що Газпром забронював всі 15 мільйонів кубічних метрів твердих потужностей ГТС України для транзиту газу до Європи на серпень.

Однак 27 липня Газпром відмовився від бронювання перериваних потужностей для транзитних постачань газу через Україну до Європи.