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Ціну на газ для українців можна знизити: Вітренко пояснив, що для цього потрібно зробити

1 серпня 2021, 12:12

Україна повинна проводити транзит блакитного палива не тільки з Росії, але і зі східних країн, переконаний глава правління Нафтогазу.

Юрій Вітренко
Вітренко назвав спосіб, який допоможе знизити ціну на газ / УНІАН

Для зниження вартості газу до 11-12 грн/куб. м Україні необхідно почати здійснювати його експорт, а не імпорт, заявив глава правління Нафтогазу Юрій Вітренко.

"Для цього необхідно зробити так, щоб або в Україні було більше газу, ніж ми споживаємо, газ власного видобутку, або газ через Україну заходив, а потім йшов до Європи", – пояснив Вітренко в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, Україна повинна проводити транзит блакитного палива не тільки з Росії, але й зі східних країн.

Вітренко підкреслив, що Нафтогаз веде роботу над перетворенням України на фізичний хаб.

Він додав, що вартість газу в Україні встановлена на рівні імпортного паритету і дорівнює майже 15 грн/куб. м.

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Зазначимо, в Україні окремі газопостачальні компанії змінили місячні тарифи на газ для населення на липень. Зокрема, розмір місячних цін, які компанії пропонують на липень, злетів до 15,5 грн за кубометр.

Раніше відразу кілька компаній запропонували річний тариф на газ з максимальною ціною для споживачів.

Детальніше про річний тариф на газ можете дізнатися з сюжету:

Нагадаємо, глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко на початку липня заявив про те, що Газпром влаштував газовий шантаж Європи. За його словами, у 2020 році росіяни забронювали прокачування 65 мільярдів кубометрів газу через українську ГТС. Проте вже цього року, коли попит на паливо зріс, росіяни забронювали вже 40 млрд куб. м. Суть шантажу, за його словами, полягає в тому, що якщо Європа не схвалить Північний потік-2, Росія "прикрутить" транзит газу шляхом газотранспортної системи України.

У компанії-операторі української ГТС заявляли, що через маневри Газпрому ціна на газ в Європі, де фіксується дефіцит палива у сховищах, досягла максимальної позначки з 2008 року. Водночас Газпром як і раніше не має наміру збільшувати обсяги поставок газу.

Нафтогаз ціна газу Юрій Вітренко ціна на газ для населення
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