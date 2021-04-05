Ціни на бензин в Україні "заспокояться": підписано меморандум

Кабмін підписав меморандум з великими компаніями для стабілізації цін на бензин / УНІАН

Кабінет Міністрів і Нафтогазова асоціація України підписали Меморандум про конкуренцію на ринку нафтопродуктів і задоволення потреб споживачів на період карантину. Меморандум має забезпечити стабільні ціни на бензин на ринку.

Як зазначається у повідомленні пресслужби Мінекономіки, компанії-учасники Асоціації зобов'язуються формувати ціну на нафтопродукти на умовах вільної конкуренції та з урахуванням кон'юнктури на світових ринках.

Планується, що Асоціація щомісяця надаватиме Кабінету Міністрів інформацію некомерційного характеру про форми, види та місця нелегального обігу пального.

Своєю чергою уряд вживатиме заходів з протидії нелегальному виробництву та обігу пального. Також Кабмін сприятиме диверсифікації джерел постачання як з вітчизняних, так й іноземних нафтопереробних заводів.

Довідка

Нафтогазова Асоціація України — галузеве об’єднання. На сьогоднішні до складу Асоціації входять 14 найбільших гуртових, роздрібних, видобувних, переробних підприємств, що представляють національний, міжнародний, приватний і державний бізнес, серед них WOG, ОККО, Shell, АМІС, SOCAR, KLO, Параллель, Glusco, видобувне та переробне підприємство Укргазвидобування, а також гуртові постачальники нафтопродуктів БНК-Україна, АНВІТРЕЙД, ГРАН-ПРІ ОЙЛ, Центрнафтогазпостач. Учасники Асоціації забезпечують близько 50% роздрібної торгівлі і близько 80% ринку імпорту нафтопродуктів.

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