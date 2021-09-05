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Ціни на масло злетять: експерти пояснили, як наживаються на українцях

5 вересня 2021, 05:02

У жовтні очікується зменшення обсягів виробництва масла, кажуть експерти.

вершкове масло
Українців попередили про зростання цін на масло / Фото pixaby

Фахівці прогнозують подальший зростання цін на масло в Україні вже в найближчій перспективі.

Як повідомляє спеціалізоване видання Infagro, на сьогоднішній день вітчизняне виробництво продукту задовольняє попит населення.

У той же час підкреслюється, що в жовтні очікується зменшення обсягів виробництва масла, і цей фактор аж ніяк не посприяє зменшенню його вартості.

Експерти звернули увагу на те, що скорочення запасів масла в Україні викликане зменшенням власного виробництва і низькими обсягами імпорту продукту.

"Поповнення запасів за рахунок імпорту навряд чи можливо, так як ситуація з вартістю ввезення така, що продавці не поспішають віддавати і вітчизняне масло в надії на його подальше подорожчання. В кінці серпня, в залежності від жирності, діапазон цін виробників від 140 до 167 тис.грн/т. При таких внутрішніх цінах обсяги експортних угод помітно зменшилися", - уточнює видання.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські магазини втридорога продають соняшникову олію вітчизняного виробництва. У той же час, наш продукт за кордоном йде в рази дешевше. Зокрема, найнижча ціна на соняшникову олію в Україні - 43 грн. Але це за півлітра.

Також, раніше Главред писав, що більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, є фальсифікатом.

viber
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