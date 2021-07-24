Ціни на соняшникову олію злетять: українців попередили про нову рекордну вартість

В Україні прогнозують подорожчання рослинної олії / УНІАН

Незабаром ціни на соняшникову олію зростуть. Подорожчання продукту прогнозується ще на третину від існуючої ціни.

Експерти прогнозують, що вже восени літр олії коштуватиме понад 100 гривень, розповіли в Сніданку з 1+1.

Експерти серед причин такого подорожчання виділили основні фактори - вартість сировини і сезонність продукту.

Крім того, фахівці стверджують, що ці фактори вплинули і на зменшення експорту української олії на 18%. Менше доставили продукту в Італію, Іспанію та Ірак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські магазини в три рази продають соняшникову олію вітчизняного виробництва. У той же час, наш продукт за кордоном йде в рази дешевше.

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Зокрема, найнижча ціна на соняшникову олію в Україні - 43 грн. Але це за півлітра.

Також, раніше головред писав, що більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, є фальсифікатом.