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Ціни на продукти і "борщовий набір" злетіли майже на 100%

15 вересня 2021, 17:19
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За рік продовольство подорожчало на 33%, а в порівнянні з липнем ціни в серпні стали вище на 3,1%.

продукт
Ціни на продукти в Україні / pixabay

Ціни на продукти в Україні різко злетіли з приходом вересня. Так званий борщовий набір подорожчав майже вдвічі.

Як повідомляє пресслужба Державної статистики України, також злетіли ціни на м'ясо.

Подорожчала і вартість курятини. Купити цілу тушку тепер дорожче на чверть, а філе підвищилося в ціні на 20%.

"За даними FAO (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН), в серпні 2021 року світові ціни на продукти харчування стрімко зросли після зниження протягом двох місяців поспіль. За рік продовольство подорожчало на 33%, а в порівнянні з липнем ціни в серпні стали вище на 3,1%", - додали в Держстаті.

Як змінилися ціни за рік

  • Найбільше злетіла вартість лука - на 108%
  • Буряк і морква збільшилися в ціні на 70%
  • Ціна капусти зросла на третину
  • Подешевшала тільки картопля - майже на 15%

При цьому найбільшу динаміку зростання в світі показав цукор (на 9,6%).

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Це сталося на тлі побоювань з приводу неврожаю тростини в Бразилії, яка є найбільшим експортером цього продукту на світовому ринку.

читайте такожВ Україні змінилися ціни на продукти: що подешевшало, а що стало дорожче

Як повідомляв Главред, в Україні найближчим часом варто очікувати зростання цін на молоко. Як заявив радник асоціації Український клуб аграрного бізнесу Володимир Лапа, зростання цін може відбутися вже восени цього року.

Тим часом у Держстаті повідомили, що інфляція в нашій країні в річному вимірі зросла в липні до 10,2%, що стало максимум з 2018 року. Порівняно з червнем ціни зросли всього на 0,1%. А з початку року зростання цін склало 6,5%.

viber
ціни на продукти
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