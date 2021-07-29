Ціни на продукти в Україні зростатимуть: що подорожчає

Ціни на продукти до осені зростуть до 30% і вище / УНІАН

Ціни на продукти в Україні зростатимуть. Подорожчання складе від 10 до 30% залежно від товарної групи. По окремих позиціях, можливо, ціни підскочать навіть вище. Таку думку в коментарі Главреду озвучив експерт аналітичного центру "Українська фабрика думки" Юрій Гаврилечко.

За його словами, передумов для зниження цін немає, і на це є кілька причин.

"Ані найменшого відношення збір врожаю до можливого зниження ціни ні на соняшник, ні на пшеницю, ні на кукурудзу не має і мати не буде. Тому що ціна на даний товар визначається поза Україною і жорстко прив'язана до зовнішніх ринків. Оскільки на зовнішньому ринку ціна на продовольство зростає, то очікувати того, що на внутрішньому вона падатиме, щонайменше, нерозумно", - пояснив експерт.

Що ж стосується овочів та фруктів, то абсолютна більшість врожаю овочів і фруктів збирається не великими компаніями, а дрібними і дуже дрібними. Зниженню цін заважають щонайменше три перешкоди.

"Перше - так званий ринок землі. В даному випадку, для тих, хто працює на землі, це загрожує тим, що їм через деякий час доведеться викладати якісь додаткові гроші за те, щоби земля, що знаходиться у них в оренді, або стала їхньою, або вони мали можливість і далі нею користуватися", - зазначив Гаврилечко.

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Друга перешкода для зниження цін - зовнішньополітична. Через запровадження санкцій проти Білорусі та ситуації з вартістю газу на внутрішньому ринку зросла вартість добрив, якими ми себе не забезпечуємо. Таким чином, дорогі добрива також сприяють підвищенню ціни.

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"Третій фактор - транспорт. Вартість бензину і дизеля всі бачили, і щоби довезти свій товар до місця проживання потенційних покупців, теж потрібно витратитися", - додав експерт.

Також на зростання цін вплине і знищення у великих містах місць для торгівлі виробників, ринків і МАФів. Виробники не можуть продати весь обсяг своєї продукції, тому їм доводиться використовувати перекупників, які, в свою чергу, знижують закупівельні ціни, роблячи не дуже вигідним виробництво товарів.

"Оскільки великі агрохолдинги не займаються малиною, персиками, картоплею або буряком, саме ці продукти і будуть у нас дорожчати, а велика аграрна держава буде продовжувати відчувати дефіцит продуктів харчування, що загрожує зростанням цін", - резюмував Гаврилечко.

Як повідомляв Главред, в Україні вже восени 2021 року слід очікувати підвищення цін на окремі категорії продуктів харчування. Найбільше злетять ціни на товари з першої групи, прогнозують експерти.