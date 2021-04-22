Ціни на цукор та олію в Україні: скільки коштуватимуть популярні продукти у травні

В Україні злетіли ціни на рослинну олію / УНІАН

Ціни на цукор та рослинну олію в Україні за рік суттєво зросли. Зокрема, цукор подорожчав на 64% до 30-34 грн за кілограм, олія - на 48% (від 60 грн за пляшку).

У Кабміні вже лежить проект постанови, що передбачає регулювання цін на цукор, пише Страна. Планується встановити максимальну планку з 1 травня до 1 жовтня: 19,2 грн для гурту і 21,8 грн для роздробу. Якщо документ не ухвалять, то вже до літа цукор в магазинах може подорожчати до 40 гривень.

Уряд також зайнявся і цінами на рослинну олію. Асоціація Укроліяпром підписала з Мінекономіки меморандум про обмеження експорту. Про регулювання цін в меморандумі нічого не йдеться, але мається на увазі, що, якщо ціни не знизяться або продовжать рости, то уряд може повернутися до жорсткіших експортних обмежень. Імовірно, ціни на соняшникову олію можуть впасти на 10-15%, тобто на 6-9 гривень.

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