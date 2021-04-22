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Ціни на цукор та олію в Україні: скільки коштуватимуть популярні продукти у травні

22 квітня 2021, 07:55

Уряд вже зайнявся регулюванням цін на цукор та рослинну олію в Україні.

рослинна олія
В Україні злетіли ціни на рослинну олію / УНІАН

Ціни на цукор та рослинну олію в Україні за рік суттєво зросли. Зокрема, цукор подорожчав на 64% до 30-34 грн за кілограм, олія - на 48% (від 60 грн за пляшку).

У Кабміні вже лежить проект постанови, що передбачає регулювання цін на цукор, пише Страна. Планується встановити максимальну планку з 1 травня до 1 жовтня: 19,2 грн для гурту і 21,8 грн для роздробу. Якщо документ не ухвалять, то вже до літа цукор в магазинах може подорожчати до 40 гривень.

Уряд також зайнявся і цінами на рослинну олію. Асоціація Укроліяпром підписала з Мінекономіки меморандум про обмеження експорту. Про регулювання цін в меморандумі нічого не йдеться, але мається на увазі, що, якщо ціни не знизяться або продовжать рости, то уряд може повернутися до жорсткіших експортних обмежень. Імовірно, ціни на соняшникову олію можуть впасти на 10-15%, тобто на 6-9 гривень.

Ціни на продукти в Україні - про що раніше писав Главред:

  • У березні 2021 року повідомлялося, що ціни на продукти в Україні рекордно злетять. За даними економістів, приріст у вартості відбуватиметься на 5-6% для рослинних продуктів.
  • У квітні 2021 року експерти прогнозували, які продукти в Україні сильно подорожчають. Експерт очікує, що впродовж 2021 року ціни на продовольство можуть зрости в середньому на 50%.
  • Держстат оприлюднив дані середніх споживчих цін на товари та послуги в Україні. Найбільше підскочили в ціні яблука: вони подорожчали удвічі з початку року.
  • У 2021 році великодній кошик в Україні подорожчав на чверть. Як повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, в середньому цього року за великодній кошик доведеться заплатити 780 гривень.

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