Ціни на найпопулярніший продукт українців рекордно злетять

Ціни на молоко різко злетять / pixabay

Ціни на молоко і молочні продукти в Україні "злетять" вгору восени 2021 року.

Як заявив заступник керівника Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАС) Денис Марчук, однією з причин зростання вартості цих продуктів може бути і зростання інфляції в Україні.

"Якщо говорити про ціни на молоко і молочні продукти: влітку сезон великих надоїв, а восени надої молока зменшаться. Динаміка цін показує, що у нас в господарському секторі зниження обсягів виробництва молока більше 6%, тобто немає показників того, щоб ми повністю могли забезпечити себе молоком. Відповідно, попит перевищує пропозицію, ціни трохи ростуть", - сказав Денис Марчук, передає ГолосUA.

Крім того, експерт зазначає, що цього року в країні зафіксована значна інфляція.

І, якщо в Україну надходять імпортні продукти, вони не можуть коштувати дешевше, ніж на зовнішніх ринках.

Реклама

читайте такожВ Україні очікується новий стрибок цін: які продукти найбільше подорожчають восени

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, є фальсифікатом.

Про це свідчать дані свіжого дослідження центру ТЕСТ.

Як кажуть експерти, набагато частіше можна наштовхнутися на масляну підробку на ринках і в маленьких магазинах.