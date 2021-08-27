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Ціни злетіли за тиждень: в Україні подорожчали найпопулярніші коренеплоди

27 серпня 2021, 20:17

Морква в Україні цього року коштує в середньому на 33% дорожче, ніж у минулому.

овочі, капуста, морква
Овочі подорожчали на третину / УНІАН

На українському ринку була зафіксована позитивна динаміка цін на найпопулярніші коренеплоди з борщового набору. Морква і столовий буряк буквально за тиждень подорожчали 30%.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, подорожчанню послужив активний попит споживачів, оскільки сама пропозиція даної продукції дещо скоротилася.

Відзначається, що на сьогоднішній день фермери збувають моркву по 4-7, 50 грн/кг. У середньому це на 29% дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня. Столовий буряк за цей час подорожчав на 24%. Оптом її продають по 4-7 грн/кг.

Експерти вважають, що українці кинулися масово заготовляти коренеплоди на зиму, тому і ціна на них зросла.

Також відзначимо, що морква в Україні в цьому році коштує в середньому на 33% дорожче, ніж у минулому.

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Нагадаємо, нещодавно українські фермери почали масовий збір врожаю лохини, який цього року розпочався на два тижні пізніше, ніж зазвичай. Ціни на дрібногуртові і партії лохини з місцевих господарств варіюються в діапазоні 250-350 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж на перші партії в попередньому сезоні.

Також раніше на прилавках з'явилися перші кавуни за рекордними цінами.

viber
морквина ціни на продукти буряки
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