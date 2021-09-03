Ціни злетять на 70%: українців попередили про зростання витрат на комуналку

В Україні прогнозують зростання цифр у комунальних платіжках / УНІАН

Зростання цін на природний газ в Європі може призвести до подорожчання рахунків за комунальні послуги в Україні.

За оцінками опитаних Фокусом експертів, централізоване опалення може подорожчати на 20-70%.

У матеріалі наголошується, що ще одним фактором, який призведе до збільшення витрат на комуналку — може бути подорожчання електроенергії для комерційних споживачів.

За словами експерта Тетяни Симоненко, у собівартості послуг водоканалів 70% становить електроенергія. Відповідно, водопостачання, в тому числі і холодне, орієнтовно подорожчає на 30%.

Видання додає, що завдяки автоматичному переведенню споживачів газу на річні тарифи згідно з постановою НКРЕКП з 1 травня 2021 року за газ в конфорці та індивідуальне газове опалення в приватних будинках можна буде платити за "літніми" цінами.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ.

Крім того, опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.