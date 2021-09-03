УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Ціни злетять на 70%: українців попередили про зростання витрат на комуналку

3 вересня 2021, 14:33

Експерти назвали головні фактори, які призведуть до збільшення витрат на комуналку.

Комуналка
В Україні прогнозують зростання цифр у комунальних платіжках / УНІАН

Зростання цін на природний газ в Європі може призвести до подорожчання рахунків за комунальні послуги в Україні.

За оцінками опитаних Фокусом експертів, централізоване опалення може подорожчати на 20-70%.

У матеріалі наголошується, що ще одним фактором, який призведе до збільшення витрат на комуналку — може бути подорожчання електроенергії для комерційних споживачів.

За словами експерта Тетяни Симоненко, у собівартості послуг водоканалів 70% становить електроенергія. Відповідно, водопостачання, в тому числі і холодне, орієнтовно подорожчає на 30%.

Видання додає, що завдяки автоматичному переведенню споживачів газу на річні тарифи згідно з постановою НКРЕКП з 1 травня 2021 року за газ в конфорці та індивідуальне газове опалення в приватних будинках можна буде платити за "літніми" цінами.

Реклама

читайте такожЗростання цін на газ у вересні: постачальник "останньої надії" підвищив тариф

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ.

Крім того, опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.

viber
коммуналка ціна газу ЖКГ-тарифи новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Ціни злетять на 70%: українців попередили про зростання витрат на комуналку». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Настя Каменських без ліфчика спокусливо засвітила груди в напівпрозорому вбранніНастя Каменських без ліфчика спокусливо засвітила груди в напівпрозорому вбранні Гороскоп на вересень 2021: що можна і не можна робити цього місяцяГороскоп на вересень 2021: що можна і не можна робити цього місяця Дружина Цекало безсоромно вивалила величезні груди з ліфчикаДружина Цекало безсоромно вивалила величезні груди з ліфчика Значення імені Андрій: характер, доля, сумісністьЗначення імені Андрій: характер, доля, сумісність Співачка Lida Lee без ліфчика і у величезних чоботях вразила спокусливими формамиСпівачка Lida Lee без ліфчика і у величезних чоботях вразила спокусливими формами

Останні новини

05:28

Нова атака РФ: експосол США розкрив два сценарії агресії Кремля проти України

05:02

Які продукти потрібно їсти, щоб сповнити тіло залізом - відповідь фахівця

04:47

Як приготувати смачний салат вінегрет: шеф-кухар дав три поради

04:22

Ім'я Макар: значення, доля, характер

03:50

Місячний гороскоп на тиждень 6-12 вересня: кредити, підступи недругів або зміни в житті Відео

Реклама
03:02

Експерти пояснили, чому знижується ефективність COVID-вакцин Відео

02:34

Зустріч Зеленського і Байдена: експерт назвав плюси і мінуси саміту Відео

02:10

Осінній раціон для здорового харчування: що має бути у холодильнику

01:37

Настя Івлєєва без ліфчика звела з розуму шикарними формами в облягаючому комбінезоні

01:16

Як не підхопити небезпечний штам Дельта: Комаровський дав просту пораду Відео

00:50

Опубліковано рейтинг найкрутіших Android-смартфонів з точки зору ціна-якість

00:19

Американський репер шокував фанатів" вагітними " фото

03 вересня, п'ятниця
23:55

З'ясувалося, які продукти допоможуть побороти втому та стрес

23:55

Головний щасливчик місяця: гороскоп для Рака на вересень 2021 року

23:45

Інсульт: проста вправа, яка покращує кров'яний тиск і знижує ризик Відео

23:37

Пожежу в костелі святого Миколая ліквідували: подробиці рятувальників

23:33

Названо дев'ять хронічних хвороб, які знижують ефективність вакцинації від коронавірусу Відео

22:50

У Києві горить Костел святого Миколая Відео

22:47

Шевченко поскаржився, що не хотів залишати посаду тренера збірної України

22:18

У Запоріжжі школяр пережив клінічну смерть прямо на уроці

Реклама
22:09

Названо п'ять найнебезпечніших овочів для організму Відео

22:01

Хвороба серця: неприємне відчуття, яке може вказувати на те, що у вас є захворювання Відео

21:45

В Україні вдарять заморозки і похолодає до -3 Відео

21:27

Названо горіх, що знижує смертність від серцевих хвороб Відео

21:26

"Удар у серце дракона": Арестович задумав перейменувати українську мову Відео

21:02

Зендая без ліфчика викликала фурор у шкіряній сукні ексклюзивно під її розмір грудей

21:01

Шок і провал: що обіцяє Леву гороскоп на вересень-2021

20:54

Восени ситуація з коронавірусом в Україні буде критичною - вчені

20:36

Артрит: названо алкогольний напій, який може захистити від хворобливого стану Відео

20:17

Столтенберг звинуватив Росію у брехні перед масштабними військовими навчаннями

20:05

Байден вам цього не скаже: чому Україна досі не в НАТО Погляд

19:53

Захист прав дітей це завдання демократичної держави - прокурор Харківщини Фільчаков

19:44

З'явився список саундтреків до фільму Дюна 2021 Дені Вільньова Відео

19:31

На Львівщині вантажівка на швидкості влетіла у магазин, є жертви

19:20

В Одесі горе-злодій обчистив квартиру і заснув в ній: фото невдахи

19:06

Рак легенів: головна ознака в голосі Відео

19:00

Гороскоп для Діви на вересень-2021: в яких сферах буде фартити, в яких чекати дрібних капостей

18:47

Падіння цін на руду несе загрози для української металургії - експерт

18:43

Львів - це діра: блогершу розпекли за принизливу заяву про українське місто

18:33

"Щури в морзі та лікар з перегаром": у Львові батьки звинувачують лікарів у смерті малюка

Реклама
18:27

Бойфренд Брітні Спірс попався у відомому бутіку біля вітрини з кільцями

18:17

У першого в Україні кролика-поліцейського з'явилася сторінка в Instagram: кумедне відео

18:10

Мемом про Шуфутинського намагалися стерти з пам’яті злочин Путіна у Беслані Погляд

18:09

В Одесі жінка-безхатченко засунула голову в сміттєвий бак і наглухо застрягла

17:57

"До локдауну далеко": влада Києва спростувала інформацію про карантин з 15 вересня Відео

17:51

Крістофер Ллойд з'явився в ролі Ріка в нових серіях Ріка і Морті

17:45

Українців чекає кілька підвищень пенсії у 2022 році Відео

17:33

Путін пропонує "прийняти в сім'ю" терористичний Талібан

17:12

Помер на порозі у сусідів: на Франківщині жорстоко засудили матір, яка викинула дитину Відео

17:09

Звинувачення в корупції та зв'язки з Порошенком можуть закрити Юрію Гусєву дорогу в Міноборони - ЗМІ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти