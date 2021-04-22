Кількість вакансій для аграріїв різко зросла: скільки готові платити

Зарплата аграріїв в Україні: де і скільки можна заробити / Reuters

В Україні різко зріс попит на аграрних працівників. Зарплата починаються від 4 тисяч гривень і доходять до 40 тисяч гривень.

Як пише UBR.ua, найчастіше роботодавцям потрібно заповнити такі вакансії, як тракторист, агроном, різноробочий на ферму, комбайнер, вантажник на сільгосппідприємства та доярка.

Найчастіше працівники потрібні в регіонах, що знаходяться найближче до масштабних ферм і полів. Це Одеська, Дніпровська та Рівненська області.

В Україні аграріям пропонують такі зарплати:

вантажник - від 4 тисяч до 12 тисяч грн;

доярка - від 4500 до 14 тисяч грн;

комбайнер - від 10 тисяч до 25 тисяч грн;

тракторист – від 12 тисяч до 30 тисяч грн;

робітник на ферму – від 12 тисяч до 18 тисяч грн;

агроном - від 15 тисяч до 40 тисяч грн.

Водночас зазначимо, що зарплата доярки в Польщі становить близько 22 тисяч грн, а робітника на ферму в Естонії – від 30 тисяч грн.

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