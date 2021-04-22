Кількість вакансій для аграріїв різко зросла: скільки готові платити

Найчастіше працівники потрібні в регіонах, що знаходяться найближче до масштабних ферм і полів.
В Україні різко зріс попит на аграрних працівників. Зарплата починаються від 4 тисяч гривень і доходять до 40 тисяч гривень.
Як пише UBR.ua, найчастіше роботодавцям потрібно заповнити такі вакансії, як тракторист, агроном, різноробочий на ферму, комбайнер, вантажник на сільгосппідприємства та доярка.
Найчастіше працівники потрібні в регіонах, що знаходяться найближче до масштабних ферм і полів. Це Одеська, Дніпровська та Рівненська області.
В Україні аграріям пропонують такі зарплати:
- вантажник - від 4 тисяч до 12 тисяч грн;
- доярка - від 4500 до 14 тисяч грн;
- комбайнер - від 10 тисяч до 25 тисяч грн;
- тракторист – від 12 тисяч до 30 тисяч грн;
- робітник на ферму – від 12 тисяч до 18 тисяч грн;
- агроном - від 15 тисяч до 40 тисяч грн.
Водночас зазначимо, що зарплата доярки в Польщі становить близько 22 тисяч грн, а робітника на ферму в Естонії – від 30 тисяч грн.
Зарплати в Україні: новини
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Автор: Діана Бєловодська