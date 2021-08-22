Що буде з сумами за опалення в платіжках: в КМУ розповіли, до чого готуватися

У Кабміні розповіли про суми за опалення для населення / УНІАН

Уряд підтримуватиме органи місцевого самоврядування, щоб вирішити питання із заборгованістю підприємств і збереженням суми за опалення у платіжках для людей на рівні минулорічних.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

За його словами, кожне місто отримає індивідуальний підхід, "разом будемо шукати компромісні рішення, які мають влаштувати всі сторони процесу", - підкреслив він.

Як уточнив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, необхідно внести зміни до довгострокового контракту постачання природного газу між компанією Нафтогаз Трейдинг і підприємствами теплопостачання. За його словами в документі повинні бути передбачені умови, які забезпечать своєчасний старт опалювального сезону і унеможливлюють застосування санкцій до ТКЕ.

"У НАК Нафтогаз України запевнили, що будуть підходити індивідуально до кожного тепловиків, враховуючи рівень розрахунків споживачів перед підприємством ТКЕ у відповідному місяці. У довгостроковому контракті на постачання природного газу необхідно забезпечити розподіл обсягів газу, зокрема обсягу і за фіксованою ціною для надання послуг з постачання теплової енергії населенню", - додав Слобожан.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікує підвищення ціни на газ.

Зокрема, червневі ціни на газ сягатимуть 13 гривень за кубометр. А ось опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців. Підняти вартість кіловата для побутового споживача обіцяють вже з 1 липня 2021 року.