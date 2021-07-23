Дефіцит газу у Європі: Газпром рубає постачання палива через Україну, щоб прискорити запуск СП-2

Газпром знижує обсяги постачання газу до Європи, щоб прискорити запуск СП-2, - ГТС України / УНІАН

На тлі дефіциту палива у Європі газотранспортна система України готова виділити Газпрому додаткові потужності з метою транзиту газу до Євросоюзу, однак росіяни не користуються цією можливістю. Вони сприймають цю ситуацію з позиції власної вигоди: нестача газу має посприяти якнайшвидшій реалізації газопроводу Північний потік-2. Про це заявив директор компанії Оператор ГТС України Сергій Макогон.

У інтерв'ю Forbes він розповів про те, що Україна пропонувала вирішити питання з додатковим постачанням газу до Європи шляхом української ГТС, проте Газпром відмовляється.читайте такожПівнічний потік-2 запрацює, а Україна нічого не отримає: у США назвали найгірший сценарій для Києва

"Ми готові дати додаткові потужності для транспортування у зв'язку з дефіцитом газу у Європі. Але "Газпром" не використовує цю можливість", - стверджує Макогон.

Він підкреслив, що в цій ситуації Росія діє виходячи з власних цілей – дефіцит газу повинен посприяти прискоренню добудови і запуску газопроводу Північний потік-2.

Транзит газу через Україну до Європи

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко на початку липня звинуватив Газпром у шантажі Європи. За його словами, Росія, на відміну від попереднього року, зарезервувала на 20 млрд. куб. м. газу менше, ніж минулого року. За його словами, фактично це означає, що росіяни влаштують проблеми з прокачуванням газу через українську ГТС у тому випадку, якщо Європа не схвалить Північний потік-2.

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У компанії-операторі ГТС України заявляли, що через дефіцит газу ціна у Європі на паливо вже досягла максимуму за останні 13 років. Однак Газпром не збирається збільшувати обсяги прокачування палива і намагається вирішити проблеми з СП-2.

Втім, 19 липня стало відомо, що Газпром для постачання газу до Європи, забронював на серпень всі 15 мільйонів кубічних метрів потужностей української ГТС, які були виставлені на аукціон.

США і Німеччина 21 липня підписали угоду щодо реалізації Північного потоку-2. Документ передбачає роботу Німеччини над продовженням транзитного договору між Росією і Україною на 10 років. Чинна угода завершується у 2024 році.