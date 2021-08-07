Гроші списуються, а купюри не видаються: українці скаржаться на збій в роботі банкоматів ПриватБанку

Клієнти ПриватБанку стверджують, що у службу підтримки неможливо додзвонитися / УНІАН

Клієнти ПриватБанку скаржаться на проблеми в роботі банкоматів фінансової установи. Вони кажуть про те, що апарати під час операцій списують грошові кошти з карти, проте купюри не видаються.

Як повідомляє Мінфін, подібні випадки фіксуються людьми в багатьох містах. Низка клієнтів пише, що вони збираються звернутися до НБУ з метою врегулювання ситуації, тому що відповіді банку не дозволяють вирішити проблему, а гроші назад не повертаються.

Клієнти скаржаться на роботу банкоматів ПриватБанку

Зокрема, клієнти відзначають, що гроші з картки списуються, але купюри не видаються. У службу підтримки додзвонитися практично неможливо.

"Зіткнулася з проблемою, банкомат не видав гроші, але сума успішно списана з рахунку. У службу підтримки додзвонитися неможливо! Гроші знімала немаленькі і потрібні вони терміново!"

"Банкомат не повернув 10 тисяч, з рахунку списали. Я декілька разів скаржився на цей банкомат, на цей раз ви просто дістали, всі карти і рахунок я закриваю. Тільки на платинум карті у мене був ліміт 100 тисяч. Порахуйте щомісячний обіг за рахунком і картками. Вітаю, через 6 років я йду до іншого банку".

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"У Приватбанку давно використовується схема - коли клієнт знімає готівку в банкоматі, йде списання, і при останньому кроці "Візьміть ваші гроші" - їх просто не видає, і людина залишається без грошей, які вже списані! Особисто я сама попалася на це, позбувшись 1000 гривень. Довести практично неможливо"читайте такожГроші "витекли" з карт клієнтів: у Приватбанку стався масштабний збій

"ПриватБанк відмовив у відео і відповів, що була інкасація, і у них все зійшлося, нібито зайвих грошей вони не виявили... написавши заяву в поліцію, також зрозуміла, що через таку "дрібну" суму ніхто особливо розбиратися не буде, тим більше, що головний офіс банку знаходиться у Дніпрі... впевнена, що карма все це наздожене! А людям треба бути дуже обережними і фіксувати відразу все на місці".

"Увечері 25.07.2021 року у Києві, біля метро Лівобережна (р.Окіпної 2-а) знімала гроші з картки, банкомат грошей не видав, але з картки суму зняв. Подзвонила відразу на 3700, сказали - заявка на повернення зареєстрована, чекайте. Минув тиждень, грошей немає. Пишу скаргу до Нацбанку, нехай перевірять що за розвод клієнтів на гроші".

Відповідь ПриватБанку

У фінустанові часто в таких випадках пишуть, що "їм шкода, що клієнти зіткнулися з такою ситуацією". При цьому у ПриватБанку стверджують, що після того, як була подана заявка на повернення грошових коштів, на її обробку йде один день. У тих ситуаціях, коли потрібно провести інкасацію, терміни зростають до двох тижнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПриватБанк заблокував картки своєї клієнтки на 120 днів. На рахунку жінки, яка займалася купівлею-продажем криптовалют, залишилося 23 тисячі гривень. У НБУ попередили про те, що банки можуть блокувати рахунки за підсумками фінансового моніторингу.

Наприкінці червня у ПриватБанку заявляли, що проблемна ситуація, пов'язана з помилковим списуванням рахунків і некоректним відображенням залишку на рахунку, вирішена. Тоді в банку заявили про повернення грошей всім клієнтам.