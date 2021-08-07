УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Гроші списуються, а купюри не видаються: українці скаржаться на збій в роботі банкоматів ПриватБанку

7 серпня 2021, 05:28

Низка клієнтів заявляє про звернення до Нацбанку у зв'язку з тим, що відповіді Приватбанку їм не допомагають, а банк не поспішає повертати гроші.

ПриватБанк
Клієнти ПриватБанку стверджують, що у службу підтримки неможливо додзвонитися / УНІАН

Клієнти ПриватБанку скаржаться на проблеми в роботі банкоматів фінансової установи. Вони кажуть про те, що апарати під час операцій списують грошові кошти з карти, проте купюри не видаються.

Як повідомляє Мінфін, подібні випадки фіксуються людьми в багатьох містах. Низка клієнтів пише, що вони збираються звернутися до НБУ з метою врегулювання ситуації, тому що відповіді банку не дозволяють вирішити проблему, а гроші назад не повертаються.

Клієнти скаржаться на роботу банкоматів ПриватБанку

Зокрема, клієнти відзначають, що гроші з картки списуються, але купюри не видаються. У службу підтримки додзвонитися практично неможливо.

"Зіткнулася з проблемою, банкомат не видав гроші, але сума успішно списана з рахунку. У службу підтримки додзвонитися неможливо! Гроші знімала немаленькі і потрібні вони терміново!"

"Банкомат не повернув 10 тисяч, з рахунку списали. Я декілька разів скаржився на цей банкомат, на цей раз ви просто дістали, всі карти і рахунок я закриваю. Тільки на платинум карті у мене був ліміт 100 тисяч. Порахуйте щомісячний обіг за рахунком і картками. Вітаю, через 6 років я йду до іншого банку".

Реклама

"У Приватбанку давно використовується схема - коли клієнт знімає готівку в банкоматі, йде списання, і при останньому кроці "Візьміть ваші гроші" - їх просто не видає, і людина залишається без грошей, які вже списані! Особисто я сама попалася на це, позбувшись 1000 гривень. Довести практично неможливо"читайте такожГроші "витекли" з карт клієнтів: у Приватбанку стався масштабний збій

"ПриватБанк відмовив у відео і відповів, що була інкасація, і у них все зійшлося, нібито зайвих грошей вони не виявили... написавши заяву в поліцію, також зрозуміла, що через таку "дрібну" суму ніхто особливо розбиратися не буде, тим більше, що головний офіс банку знаходиться у Дніпрі... впевнена, що карма все це наздожене! А людям треба бути дуже обережними і фіксувати відразу все на місці".

"Увечері 25.07.2021 року у Києві, біля метро Лівобережна (р.Окіпної 2-а) знімала гроші з картки, банкомат грошей не видав, але з картки суму зняв. Подзвонила відразу на 3700, сказали - заявка на повернення зареєстрована, чекайте. Минув тиждень, грошей немає. Пишу скаргу до Нацбанку, нехай перевірять що за розвод клієнтів на гроші".

Відповідь ПриватБанку

У фінустанові часто в таких випадках пишуть, що "їм шкода, що клієнти зіткнулися з такою ситуацією". При цьому у ПриватБанку стверджують, що після того, як була подана заявка на повернення грошових коштів, на її обробку йде один день. У тих ситуаціях, коли потрібно провести інкасацію, терміни зростають до двох тижнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПриватБанк заблокував картки своєї клієнтки на 120 днів. На рахунку жінки, яка займалася купівлею-продажем криптовалют, залишилося 23 тисячі гривень. У НБУ попередили про те, що банки можуть блокувати рахунки за підсумками фінансового моніторингу.

Наприкінці червня у ПриватБанку заявляли, що проблемна ситуація, пов'язана з помилковим списуванням рахунків і некоректним відображенням залишку на рахунку, вирішена. Тоді в банку заявили про повернення грошей всім клієнтам.

Приватбанк скарги
Зараз ви переглядаєте новину «Гроші списуються, а купюри не видаються: українці скаржаться на збій в роботі банкоматів ПриватБанку». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Готуємося до гіршого: в Україну мчить небезпечна погода з ЄвропиГотуємося до гіршого: в Україну мчить небезпечна погода з Європи Свята у серпні 2021 в Україні: День Незалежності, День ПСУ і День будівельника - датиСвята у серпні 2021 в Україні: День Незалежності, День ПСУ і День будівельника - дати Фінансовий гороскоп на тиждень 9-15 серпня: обман, вдалі обставини або несподіванний сюрпризФінансовий гороскоп на тиждень 9-15 серпня: обман, вдалі обставини або несподіванний сюрприз Війна за Крим і Аксьонов з Константиновим у Києві: колишній глава СБУ розкрив сценарій 2014 рокуВійна за Крим і Аксьонов з Константиновим у Києві: колишній глава СБУ розкрив сценарій 2014 року Треба побоюватися голодних бунтів безробітнихТреба побоюватися голодних бунтів безробітних

Останні новини

00:50

Прикмети на 8 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду

00:20

Гороскоп на сьогодні 8 серпня для всіх знаків Зодіаку: таємні вороги або незвичайна пропозиція Відео

00:08

Чистильник організму №1: в якому вигляді буряк максимально корисний і для кого він небезпечний Відео

07 серпня, субота
23:55

Хотів допомогти по господарству: в Одеській області трагічно загинув 10-річний хлопчик

23:38

Антирекорд в Росії: житель країни заразив коронавірусом 1500 осіб Відео

Реклама
23:13

В Італії заарештували 70-річну главу найжорстокішого мафіозного клану

22:39

Як працюватимуть школи під час нової хвилі COVID-19: у МОЗ назвали умову Відео

22:14

Покатушки на унітазі: чоловік катався Хрещатиком на сантехнічному приладі Відео

22:09

Кривава різанина в Києві: на Подолі невідомий вдарив ножем у живіт підлітка

21:36

Дружина Віктора Павлика вперше показала себе в купальнику після пологів

21:30

Життя ціною в 10 тисяч: на Волині жінка замовила кілеру ексчоловіка через кредит

21:14

У МОЗ заговорили про привілеї для вакцинованих: коли їх введуть Відео

20:43

Гороскоп на сьогодні 7 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, заздрість або непередбачені витрати Відео

20:39

Українська легкоатлетка Магучіх ніжно обійнялася з чемпіонкою Олімпіади з РФ

20:24

Засипані вулиці і побиті городи: Харків спіткала стихія Відео

19:44

Не вміла плавати, але сподівалася на коханого: у Києві потонула 22-річна вагітна, хлопець був п'яний

19:38

Потужний удар по режиму Лукашенка: США запроваджують нові санкції проти Білорусі Відео

19:30

У Зеленського зникли ілюзії Погляд

19:02

Ув'язнений італієць зізнався у вбивстві 29-річної українки Новак, яку шукали пів року Відео

18:57

Медики борються за життя: у страшній ДТП під Одесою постраждала юна продавчиня кавунів Відео

Реклама
18:23

Над Україною пронесеться потужний шторм: де і коли чекати стихійного удару Відео

17:59

Моторошне видовище: у США дотла вигоріло ціле місто Відео

17:59

Фільми російською мовою загрожують нацбезпеці: Кремінь розповів, що чекає на українців

17:26

У МОЗ попередили про новий спалах COVID-19 і пообіцяли українцям 17 млн доз Pfizer Відео

17:15

Литва пообіцяла грошову винагороду нелегалам за те, щоб вони покинули країну Відео

16:40

"Іду рятувати місто від корупції": екс-нардеп Балашов прийшов в поліцію в костюмі Бетмена Відео

16:24

Опубліковано рейтинг найкращих Android-смартфонів з точки зору ціна-якість

16:24

Українка Магучіх злетіла до бронзи в стрибках у висотку на Олімпіаді в Токіо Відео

15:58

Роздача паспортів РФ українцям: у Держдумі запропонували спрощену процедуру Відео

15:05

Бронзова краса: українки вирвали у японок третє місце в артистичному плаванні на ОІ-2020 Відео

14:53

Беленюк розповів, як зумів з важкою травмою стати олімпійським чемпіоном Відео

14:35

Підготовка локдауну: у МОЗ розкрили плани щодо посилення карантину восени Відео

14:35

Природні катаклізми літа: на півдні України раптово випав сніг упереміш із градом Відео

13:47

Лісові пожежі: у Греції збожеволілі люди в жаху тікають від вогню Відео

13:05

До грудня кількість смертей від COVID-19 перевищить 5 мільйонів – прогноз вчених Відео

13:04

"Цю неосвічену тварюку - на лаву підсудних": відомий російський продюсер образив Зеленського

13:04

Успіння праведної Анни: традиції та заборони дня, молитва

12:17

"За*бали зі своїми посвідченнями": під Одесою маршрутник нагрубіянив військовому і отримав на горіхи

11:56

У моді надзвичайна жіноча стрижка маллет в стилі строкатих "вісімдесятих" Фото Відео

11:34

Ребров стовідсотково стане новим тренером збірної України - ЗМІ

Реклама
11:08

Десять тисяч за голову: на Волині жінка найняла кілера для вбивства колишнього чоловіка Відео

10:52

Комаровський попередив українців про небезпечні віруси, що активізуються влітку

10:24

Росія знову стягує війська до кордону з Україною: військовий експерт попередив про небезпеку

10:22

У МОЗ розповіли, де можна отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію Відео

10:14

Прикмети на 7 серпня: що не можна робити в день святої Анни Відео

09:29

Українцям у міжміських маршрутках показують серіал про "російських патріотів" (фото)

09:27

Український боксер Хижняк виграв срібну медаль Олімпіади в Токіо

09:05

Дощі зі зливами йдуть з України: де очікуються опади Відео

08:35

На Рівненщині від лісовоза на ходу відлетіла деталь і зламала плече пішоходу Відео

08:27

Ще один стрибок COVID-19: в Україні коронавірусом захворіло більше тисячі людей

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти