Для українців перерахують пенсії: хто має право на надбавку в 800 гривень

Пенсії / УНІАН

В Україні з 1 грудня нинішнього року мінімальну пенсію в Україні збільшать з 1854 до 1934 гривень. В результаті максимальна виплата збільшиться на 800 гривень - до 19340. Така інформація є в затвердженому раді бюджеті України на 2021 рік.

Таку пенсію, однак, можуть отримувати лише ті українці, середня зарплата яких при наявності 35 років страхового стажу була майже в сім разів вище середньої зарплати.

На даний момент середня зарплата, яку враховують аналітики Пенсійного фонду, становить близько 12,3 тисяч гривень. Йдеться про ту цифру, з якої сплачено єдиний соціальний внесок. Реальна ж середня зарплата вже досягла понад 14 тисяч гривень.

В Україні за законом всі, крім суддів, не можуть отримувати пенсію, яка перевищує показник у десять мінімальних. Є обмеження і на максимальну суму зарплати, з якої сплачується внесок на пенсії – 90 тисяч гривень. Тобто, якщо зарплата становить 100 тисяч гривень, то заплатити внесок потрібно лише тільки з 90 тисяч.

читайте такожСтало відомо, що буде з пенсією неофіційно працевлаштованих українців

Реклама

Нагадаємо, з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії отримали працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до Квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.