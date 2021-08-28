До кінця року в Україні злетять ціни на молочку

Молочні продукти в Україні подорожчають / ua.depositphotos.com

До кінця 2021 року в Україні може подорожчати молочна продукція – ціни зростуть приблизно на 2%. Основні причини подорожчання - збільшення собівартості виробництва молочних товарів і продуктова інфляція.

Як пояснив аналітик Асоціації виробників молока Володимир Андрієць, продуктова інфляція - це постійна проблема, а сезонність може її лише посилювати. І особливих передумов для стабілізації цінового зростання немає, передає Delo.ua.

Експерт додав, що існуючі програми державної підтримки фермерів та імпорт корів вже не можуть впоратися з масштабами скорочення їхньго поголів'я у фермерів.

"Попри те що в промисловому секторі за останні півроку відзначається поступове нарощування поголів'я корів, воно не перекриває темпи скорочення корів у домогосподарствах. Тому в найближчій перспективі стабілізації в цілому по галузі не очікується", - зазначив Андрієць.

читайте такожУдар по кишені звичайного українця: названо продукти, які подорожчають восениОдним з методів стабілізації цін на молочну продукцію в Україні є імпорт корів чи нетелів. У 2021-му він навіть посилився, але такі темпи не перекривають негативну динаміку.

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Ціни на продукти в Україні - про що раніше писав Главред:

Ціни на цукор в Україні найближчим часом можуть значно змінитися. Це пов'язано з тим, що 21 серпня стартував сезон цукроваріння. Першим виробництво нового цукру запустив Селищанський цукровий завод, один найстаріших заводів в Україні.

В Україні найближчим часом варто очікувати зростання цін на молоко. Як заявив радник асоціації Український клуб аграрного бізнесу Володимир Лапа, зростання цін може відбутися вже восени цього року.

Крім того, цукор і масло подорожчали майже удвічі в порівнянні з минулим роком, а ціни на яйця злетіли майже на 30%. Соняшникова олія в Україні підскочила в ціні майже вдвічі, якщо порівнювати з показниками літа 2020 року.