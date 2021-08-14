Подорожчає практично все: економіст розповів, як зміняться ціни на продукти в Україні восени

Різких падінь або зростання цін на продукти восени 2021 не буде / pixabay

Восени в Україні почнеться чергове подорожчання продуктів. Різких стрибків цін не буде - продукти харчування дорожчатимуть поступово. Такий прогноз озвучив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін.

За його словами, ціни на продукти в Україні залежать від цін на світовому ринку, а там їхня вартість зростає, передає Obozrevatel.

"У нас цього року хороший урожай, але динаміка світового ринку мало залежить від погодних умов України. На світовому ринку ціни лише ростуть. Не настільки швидко, як у 2020-му, але динаміка простежується. Тому, я б очікував невеликого подорожчання: не катастрофічного, не різкого, але практично по всіх групах", - зазначив експерт.

Зокрема, після вересня знову почнуть дорожчати овочі та фрукти. М'ясо буде додавати в ціні менше у зв'язку з низькою купівельною спроможністю українців. Хліб традиційно дорожчатиме на 1,5% на місяць.

При цьому ціни на соняшникову олію і цукор не зростуть.

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"Подивимося, що буде з урожаєм соняшнику і буряка. Але це стане зрозуміло пізніше, ближче до листопада", - додав експерт.

читайте такожВ Україні в розпал сезону подорожчали дині: з чим це пов'язаноТакож повинна налагодитися ситуація з гречкою. Яким буде урожай поки до кінця не зрозуміло, але його повинно вистачити, щоби не було стрімкого зростання ціни.

Як повідомляв Главред, в Україні найближчим часом варто очікувати на зростання цін на молоко. Як заявив радник асоціації Український клуб аграрного бізнесу Володимир Лапа, зростання цін може відбутися вже восени цього року.

Тим часом у Держстаті повідомили, що інфляція в нашій країні в річному вимірі зросла в липні до 10,2%, що стало максимум з 2018 року. Порівняно з червнем ціни зросли всього на 0,1%. А з початку року зростання цін склало 6,5%.