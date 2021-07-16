В Україні перепризначили субсидії: хто тепер не отримає допомогу

Станом на сьогоднішній день субсидії перепризначили для 2 млн домогосподарств.
Прем'єрміністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, 16 липня, розповів, що виплати субсидій проходять за графіком, станом на сьогодні їх перепризначили для двох мільйонів домогосподарств.
Більшість з них - в автоматичному режимі. З них в автоматичному режимі - для 1,7 млн.
"Кількість перепризначених субсидій на сьогодні вже 2 млн, а 1,7 млн громадян отримали перепризначення без додаткових звернень і заяв, тобто в автоматичному режимі. Ще фактично 300 тисяч написали відповідні заяви, держава перевірила малозабезпеченість або незахищеність цих верств населення цих домогосподарств, цих сімей", - сказав прем'єр.
Шмигаль зазначив, що зараз основне завдання - відсіяти людей, які отримують субсидії, не маючи на те підстави.
Кого позбавлять субсидії
- купили квартиру, земельну ділянку, автомобіль (крім мопеда або причепа) або товари тривалого користування на 50 тис. грн і більше - йдеться про одну покупку протягом року;
- має банківський депозит у сумі понад 100 тис. грн;
- продав або купив валюту і банківські метали більш ніж на 50 тис. грн за рік;
- задекларував відсутність доходу і при цьому перебував за кордоном більше 60 днів (винятки: перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною);
- має заборгованість з оплати послуг ЖКГ або аліментів більш ніж за три місяці;
- не повернули до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період;
- має авто, якому менше п'яти років з дати випуску, або два і більше автомобіля, яким немає 15 років з дати випуску;
- не має доходів і при цьому ніде не вчився, не працював, не мав статусу безробітного.
читайте такожНові правила призначення субсидій: дозволили мати депозит і будинок
Субсидії в Україні - про що раніше писав Главред:
У Мінсоцполітики розписали, кому доведеться повернути субсидії-2021. За словами керівника відомства Марини Лазебної, всього в Україні запустять три програми верифікації субсидій.
До того Кабмін поставив жорсткі умови для отримання субсидій. Позбавити субсидій можуть орендодавців, які не задекларували доходи; боржників по комуналці і ряд інших категорій громадян.