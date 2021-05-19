Економіст спрогнозував, як епідемія COVID-19 позначиться на економіці України

Експерт назвав наслідки епідемії коронавірусу для української економіки / Фото pixabay.com

Епідемія коронавірусу, з якою Україна бореться вже другий рік поспіль, завдала величезного удару по малому і середньому бізнесу, шоу-бізнесу, системі освіти. Все це веде до великих довготривалих втрат. На даний момент збиток, нанесений економіці України, складно висловити у відсотках втрат ВВП, але вони будуть помітні через деякий час. Таку думку озвучив заслужений економіст України, ексміністр економіки України Віктор Суслов під час чату на Главреді.

При цьому експерт вважає, що коронавірус створив не лише нові виклики, а й нові можливості. Наприклад, представники багатьох галузей бізнесу зрозуміли, що існують інші ефективні методи роботи, якщо робочий процес правильно організовано. Зокрема, тисячі людей можуть і не їздити в офіс, а працювати дистанційно, якщо є відповідне програмне забезпечення.

"Таким чином, завдяки коронавірусу ми трохи заглянули в майбутнє. Імовірно, розвиток цифрового напрямку організації роботи, особливо в сферах, пов'язаних з творчою працею, обробкою інформації, аналітичними розробками, роботою з документами, просто переверне світову економіку, тому що це призведе до величезної економії на офісах, транспорті (особливо у великих містах, де люди іноді годинами добираються на роботу), часу людей та й знизить витрати", - сказав Суслов.

читайте такожНа світ чекає глобальне зростання цін після пандемії коронавірусу - The Economist"Тому поряд з втратами пандемія призводить до великої економії суспільної праці. Який буде баланс - дізнаємося через деякий час", - упевнений економіст.

Як повідомляв Главред, колишній міністр економіки України Віктор Суслов заявив, що курс долара в Україні до кінця 2021 року може зберегтися на рівні 29 гривень, а в наступному році в української національної валюти можуть початися проблеми.

Крім того Суслов вважає, що уряду України навряд чи вдасться витримати параметри, закладені в закон про бюджет на 2021 рік.

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