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Експерт назвав ще гіршу небезпеку для України, ніж Північний потік-2

20 травня 2021, 06:14

В України виникнуть проблеми зі статусом транзитної держави не тільки через газопровід СП-2, вважає Геннадій Рябцев.

ГТС України
Україні загрожують проблеми з транзитом газу через Турецький потік, Блакитний потік і Балканський потік - експерт / УНІАН

Наразі складно оцінити збитки Києва в конкретних цифрах, тому кожен експерт називає різні показники. Однак ключовою проблемою України стане не Північний потік-2, а інші трубопроводи, серед яких Турецький потік, Блакитний потік і Балканський потік. Робота цих газопроводів може завдати серйозного удару по транзитному статусу української держави. Про це заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

"Раніше казали про те, що втрати України можуть досягти 2 млрд доларів на рік, але ці розрахунки умовні, приблизні, ніхто конкретних цифр не називає. Кожен має право на свою думку, кожен фахівець оцінює ці втрати по-різному", - розповів він в ефірі телеканалу Україна 24, коментуючи слова глави компанії Оператор ГТС України Сергія Макогона, який оцінив збитки Києва у разі запуску СП-2 в 5-6 мільярдів доларів на рік.читайте такожІлларіонов пояснив, чим загрожує Україні угода Байдена і Путіна

При цьому він вважає, що проблемою для України стане не газопровід СП-2, а інші трубопроводи, робота яких суттєво зашкодить транзитному статусу української держави.

"Думаю, найбільші втрати Україна отримає від того, що нас обійдуть з півдня, і вже обійшли - там і "Турецький потік", і "Блакитний потік", і "Балканський потік". Чомусь пан Макогон не каже нічого про втрати України від того, що газ, у тому числі і російський, піде до країн, які традиційно користувалися нашими послугами як країни-транзитера, іншим шляхом", - підкреслив Геннадій Рябцев.

Північний потік-2 новини

Північний потік транзит газу в Європу Геннадій Рябцев новини України
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