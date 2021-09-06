Експерт пояснив українцям, чим небезпечна накопичувальна пенсійна система / УНІАН

Держава не може гарантувати, що при накопичувальній пенсійній системі кошти українців у приватних пенсійних фондах залишаться в цілості й схоронності. Про це повідомляє портал Голос з посиланням на думку експерта з соціальних питань Андрія Павловського.

"Держава не повинна змушувати людей нести гроші в приватні пенсійні фонди та страхові компанії, адже вона не дає 100% гарантії збереження цих коштів. Навіть представники міжнародних фінансових організацій застерігають українську владу про те, що для успішного запуску накопичувальної системи необхідне зростання ВВП на 7-8% і істотне збільшення доходів населення. Якщо цього немає, то є ризик, що накопичувальна система може перетворитися на велику фінансову піраміду", — заявив він.

Павловський навів приклад Угорщини, де залишки грошей з пенсійних фондів довелося повертати в солідарну пенсійну систему.

"Уряду необхідно робити обережні кроки в бік впровадження накопичувальної системи. Однак ще раз підкреслю - вона повинна бути добровільною", - підсумував експерт.

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Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопрєкти № № 4555 і 4555-1.

5 лютого Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.