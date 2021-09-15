Єврокомісія виділила Україні новий транш у розмірі 600 млн євро

Єврокомісія виділила Україні новий транш / Фото twitter.com/MarosSefcovic

Єврокомісія виділила Україні другий транш макрофінансової допомоги. Як повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter, розмір траншу становить 600 млн євро.

Президент назвав транш свідченням солідарності України та ЄС у подоланні викликів та боротьбі з COVID-19.

"Вітаю рішення Європейської Комісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. вдячний ЄС, голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн, віце-президенту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку реформ, що вводяться Україною. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19", - зазначив Зеленський.

Зазначимо, у квітні минулого року Європейська комісія прийняла рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для зниження навантаження на бюджет у зв'язку з кризою, яка була викликана пандемією COVID-19.

У грудні 2020 року Україна отримала перший транш такої допомоги в обсязі 600 мільйонів євро, яка була оцінена Урядом України як важливий сигнал на підтримку її євроінтеграційного курсу.

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Отримання Україною другого траншу цієї макрофінансової допомоги обумовлено, зокрема, успішною співпрацею між Україною та МВФ, а також проведенням ключових реформ у верховенстві права та боротьбі з корупцією, в адміністративному управлінні та в управлінні державними фінансами, в поліпшенні бізнес-клімату та в секторальних реформах.

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Як раніше повідомляв Главред, 14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує співпраця України з МВФ, але на особливих умовах. Зеленський нагадав, що Україна перебуває в стані війни і змушена "по-іншому вибирати" пріоритетні сфери для проведення реформ, тому "несправедливо висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав".

Пізніше представник МВФ Джеррі Райс заявив, що Україна і Міжнародний валютний фонд як і раніше знаходяться в тісних дискусіях щодо програми stand-by, спрямованих на завершення її першого перегляду та виділення другого траншу.

Також Зеленський нагадав, що Україна зобов'язувалася прийняти закони про земельной, банківської та судовій реформі. Також необхідно було прийняти законопроект про реформу СБУ, який парламент прийняв у першому читанні.