Майже 3 млрд доларів: транш МВФ на відновлення економіки влада направить на соцвиплати українцям

Гроші МВФ влада направить на соцвиплати / Телеграф

Напередодні Україна отримала від МВФ 2,7 мільярда доларів фінансової допомоги на відновлення економіки у зв'язку з пандемією коронавірусу. Ці гроші Фонд направив безоплатно.

Тепер у Кабміні відзвітували, як саме їх витратять.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну в четвер, 26 серпня, кошти планують направити на соціальні виплати.

"Ці кошти сприятимуть макроекономічній стабільності, дозволять збільшити соціальні виплати і підтримати українську економіку на шляху її відновлення", - додав прем'єр.

Також він додав, що отримання даних коштів ніяким чином не вплине на виконання Україною чинної програми МВФ Stand-By.

Нагадаємо, даний транш МВФ надав нашій державі внаслідок розподілу спеціальних прав запозичень в рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні економіки, яка постраждала в результаті пандемії COVID-19.

Фіндопомога МВФ-що про це відомо: