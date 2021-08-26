Майже 3 млрд доларів: транш МВФ на відновлення економіки влада направить на соцвиплати українцям

Отримані від МВФ 2,7 мільярда доларів планують направити на соціальні виплати.
Напередодні Україна отримала від МВФ 2,7 мільярда доларів фінансової допомоги на відновлення економіки у зв'язку з пандемією коронавірусу. Ці гроші Фонд направив безоплатно.
Тепер у Кабміні відзвітували, як саме їх витратять.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну в четвер, 26 серпня, кошти планують направити на соціальні виплати.
"Ці кошти сприятимуть макроекономічній стабільності, дозволять збільшити соціальні виплати і підтримати українську економіку на шляху її відновлення", - додав прем'єр.
Також він додав, що отримання даних коштів ніяким чином не вплине на виконання Україною чинної програми МВФ Stand-By.
Нагадаємо, даний транш МВФ надав нашій державі внаслідок розподілу спеціальних прав запозичень в рамках допомоги країнам-учасницям МВФ у відновленні економіки, яка постраждала в результаті пандемії COVID-19.
Фіндопомога МВФ-що про це відомо:
- 2 серпня 2021 року Рада керуючих МВФ затвердила розподіл між країнами спеціальних прав запозичень для допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала в результаті пандемії COVID-19.
- Загальна сума склала 650 млрд дол. США.
- Це стало найбільшим розподілом СПЗ в історії Фонду.
- Ініціатором виступила Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.