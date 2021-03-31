Газ в Україні для населення набагато дорожчий, ніж для промисловості

Вартість палива для побутових споживачів перевищила ціну на газ для непобутових споживачів на 40%.
У другому півріччі 2020 року середня вартість газу для населення в Україні склала 8 519,74 грн за 1 тисячу кубометрів з ПДВ і урахуванням тарифів на транспортування палива і розподіл. Причому ціна виявилася на 60,8% вище, ніж вона була в першому півріччі - 5 299,2 грн, згідно з даними Державної служби статистики.
У звітах Держстату зазначено, що середня ціна на газ, яку сплачували побутові споживачі в II півріччі 2020 року – 8 519, 74 грн за 1 тисячу куб. м палива. Причому в першому півріччі минулого року вона становила 5 299,2 грн і була на 60% менше.
Що стосується непобутових споживачів, середня ціна на тисячу кубометрів газу в другій половині 2020 року склала 6 053,8 гривень з урахуванням усіх тарифів за 1 тисячу куб.м. газу. У першому півріччі 2020 року ціна становила 5 157,2 грн. Ціна в другому півріччі зросла на 17,4%.читайте також"Ми кинуті на розтерзання": експерт назвав реальну ціну на газ в Україні
Примітно, побутові споживачі в другому півріччі отримали 2 921,9 мільйонів кубометрів газу, а непобутові – 8,398,0 мільйонів кубометрів.
При цьому ціна на газ для населення виявилася вищою на 40%, ніж вартість палива для непобутових споживачів.
Тарифи на газ в Україні
- Прем'єрміністр Денис Шмигаль 18 січня оголосив про рішення уряду зафіксувати ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубічний метр. Ціна діє до кінця нинішнього опалювального сезону.
- Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов уточнював, що пільгової ціни на газ не буде в новому опалювальному сезоні, тому в найближчому майбутньому вартість кубічного метра газу може зрости до 12 грн.
- Постачальники запропонували українцям купувати газ у квітні за ціною 6,99 грн за куб. м. Однак є і компанії, які продають паливо населенню як дешевше, так і дорожче. Зокрема, це ЕРУ Людям і ЕРУ Трейдинг, які пропонують паливо за ціною 6,75 грн за куб. м, а також маріупольські МарГаз і АзовГаз – 8,25 і 8,75 грн за куб. м