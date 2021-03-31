Газ в Україні для населення набагато дорожчий, ніж для промисловості

Ціна на газ для населення в другому півріччі 2020 року виявилася в 1,4 рази більше, ніж вартість палива для промисловості - Держстат / pixabay

У другому півріччі 2020 року середня вартість газу для населення в Україні склала 8 519,74 грн за 1 тисячу кубометрів з ПДВ і урахуванням тарифів на транспортування палива і розподіл. Причому ціна виявилася на 60,8% вище, ніж вона була в першому півріччі - 5 299,2 грн, згідно з даними Державної служби статистики.

У звітах Держстату зазначено, що середня ціна на газ, яку сплачували побутові споживачі в II півріччі 2020 року – 8 519, 74 грн за 1 тисячу куб. м палива. Причому в першому півріччі минулого року вона становила 5 299,2 грн і була на 60% менше.

Що стосується непобутових споживачів, середня ціна на тисячу кубометрів газу в другій половині 2020 року склала 6 053,8 гривень з урахуванням усіх тарифів за 1 тисячу куб.м. газу. У першому півріччі 2020 року ціна становила 5 157,2 грн. Ціна в другому півріччі зросла на 17,4%.читайте також"Ми кинуті на розтерзання": експерт назвав реальну ціну на газ в Україні

Примітно, побутові споживачі в другому півріччі отримали 2 921,9 мільйонів кубометрів газу, а непобутові – 8,398,0 мільйонів кубометрів.

При цьому ціна на газ для населення виявилася вищою на 40%, ніж вартість палива для непобутових споживачів.

Тарифи на газ в Україні