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Газова криза у Європі: Газпром накрутить постачання палива через ГТС України

19 липня 2021, 18:44

Газпром забронював всі додаткові потужності української ГТС для прокачування газу до Європи.

Українська ГТС
Газпром має намір постачати додаткові обсяги газу до Європи через українську ГТС / УНІАН

Скорочення газу в сховищах Європи, викликане політикою Газпрому щодо відмови від бронювання додаткових потужностей для прокачування палива через газотранспортну систему України, раніше спровокувало різке зростання ціни на газ у Європі до 450 доларів за тисячу кубометрів. Однак якщо російський монополіст відмовлявся бронювати прокачування газу через українську ГТС на липень, то вже на серпень Газпром зарезервував всі 15 млн куб. м. добу потужностей.

Як повідомляє інформагентство Інтерфакс з посиланням на відомості системи бронювання Regional Booking Platform, Газпром на аукціоні забронював всі транзитні потужності, які запропонувала Україна на серпень.

Виходячи з того, що аукціон на тверді потужності реалізовано на 100%, вже 27 липня може бути оголошено ще один аукціон – на переривані потужності.

У компанії Оператор ГТС України раніше повідомляли, що Газпром відмовився брати участь у додатковому аукціоні на переривані потужності на липень. У ГТС виставляли на аукціон додаткові резерви обсягом 63,7 мільйонів кубічних метрів газу на добу, проте росіяни не стали їх бронювати.

У Києві заявили, що Газпром прийняв таке рішення на тлі нестачі газу в сховищах Європи (не заповнених навіть наполовину), що спровокувало рекордний стрибок ціни на паливо з 2008 року. В Україні попереджали, що ситуація через ремонт магістралі Ямал-Європа і Північного потоку-1 призведе до ще гірших наслідків для ЄС, тоді як Газпром фактично влаштував шантаж Заходу, вимагаючи схвалення реалізації СП-2.

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читайте такожУдар по Газпрому або "велика перемога" України: суд у ЄС виніс рішення щодо Північного потокуУ 2021 році Газпром може бронювати українські потужності в обсязі 40 мільярдів кубічних метрів – 109 мільйонів кубічних метрів на добу. Враховуючи викуплені 15 млн куб. м. добу в червні, минулого місяця обсяг прокачування газу через ГТС України склав 124 куб. м. добу.

Транзит газу через Україну

Радник глави ОП Михайло Подоляк 16 липня заявляв, що Україна, США і Німеччина продовжують вести перемовини щодо ситуації з реалізацією газопроводу Північний потік-2. На Банковій очікують, що під час візиту Зеленського до США на перемовини з Байденом багато важливих питань щодо СП-2 будуть конкретизовані.

Російський економіст Андрій Ілларіонов казав, що Києву потрібно звикати до того, що в майбутньому транзиту газу до Європи через територію України не буде. Після введення до експлуатації Північного потоку-2 втрати української держави складуть близько 3 мільярдів доларів на рік.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко стверджував, що Газпром вже шантажує Європу високими цінами на газ. У поточному році, коли попит на паливо зріс, росіяни вирішили зарезервувати на 25 млрд кубометрів менше газу, ніж минулого року. Москва намагається поставити ЄС перед вибором: або СП-2 і дешевий газ, або відмова Газпрому від додаткового прокачування газу через українську газотранспортну систему.

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