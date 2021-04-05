Газпром скорочує транзит газу через Україну: чим це загрожує

У компанії Оператор ГТС України заявили, що дуже важливо не допустити завершення будівництва Північного потоку-2.
Російський Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну. Після запуску газопроводу Турецький потік транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи.
Крім того, з 1 квітня постачання газу до Румунії буде повністю забезпечуватися з боку Болгарії через Турецький потік. Про це написав у Facebook голова компанії Оператор ГТС України Сергій Макогон.
"Зараз по південному напрямку через Україну транзит виконується лише для споживачів Молдови. Якщо буде завершено продовження Турецького потоку через Болгарію і Сербію, то Газпром переведе і транзит в Угорщину теж на Турецький потік-2. Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд кубометрів транзиту щорічно", - зазначив глава Оператора ГТС.
За словами Макогона, дуже важливо не допустити завершення будівництва Північного потоку-2.
"Транзит газу через Україну - це не лише значний дохід, а й важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки України", - резюмував він.
Турецький потік
Газопровід з Анапського району Краснодарського краю Росії дном Чорного моря в європейську частину Туреччини, передає Вікіпедія.
Трубопровід протяжністю близько 1100 кілометрів складається з двох ниток загальною потужністю 31,5 млрд кубометрів газу на рік. Перша нитка призначена для поставок газу турецьким споживачам, друга — для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи. Запуск Турецького потоку відбувся 8 січня 2020 року.
У 2017-2019 роках побудовано морську ділянку. У 2019 році завершено будівництво приймального терміналу та сухопутної ділянки на території Туреччини.
1 січня 2021 року був запущений в експлуатацію Балканський потік, що є продовженням Турецького потоку, для Болгарії та Сербії.
Будівництво Північного потоку-2:
- Проект Північний потік-2 (Nord Stream 2) передбачає будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
- Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п'яти країн: Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції.
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський Газпром. Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
- Будівництво газопроводу Північний потік-2 було зупинено в грудні 2019 року після того, як швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США.
- Але з грудня 2020 року будівництво відновилося.
- У підсумку укладають газопровод російські кораблі.
- 22 лютого США розширили санкції проти газопроводу Північний потік-2. Як заявили в американському Мінфіні, до ще одного санкційного списку внесено зайняте в будівництві Північного потоку-2 судно - трубоукладач Фортуна.
- Російська транснаціональна корпорація Газпром планує запустити в роботу газопровід Північний потік-2 вже в 2021 році.