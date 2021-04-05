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Газпром скорочує транзит газу через Україну: чим це загрожує

5 квітня 2021, 06:50

У компанії Оператор ГТС України заявили, що дуже важливо не допустити завершення будівництва Північного потоку-2.

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Транзит газу через Україну - це не лише значний дохід , а й важливий елемент безпеки України / Reuters

Російський Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну. Після запуску газопроводу Турецький потік транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи.

Крім того, з 1 квітня постачання газу до Румунії буде повністю забезпечуватися з боку Болгарії через Турецький потік. Про це написав у Facebook голова компанії Оператор ГТС України Сергій Макогон.

"Зараз по південному напрямку через Україну транзит виконується лише для споживачів Молдови. Якщо буде завершено продовження Турецького потоку через Болгарію і Сербію, то Газпром переведе і транзит в Угорщину теж на Турецький потік-2. Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд кубометрів транзиту щорічно", - зазначив глава Оператора ГТС.

За словами Макогона, дуже важливо не допустити завершення будівництва Північного потоку-2.

"Транзит газу через Україну - це не лише значний дохід, а й важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки України", - резюмував він.

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Турецький потік

Газопровід з Анапського району Краснодарського краю Росії дном Чорного моря в європейську частину Туреччини, передає Вікіпедія.

Трубопровід протяжністю близько 1100 кілометрів складається з двох ниток загальною потужністю 31,5 млрд кубометрів газу на рік. Перша нитка призначена для поставок газу турецьким споживачам, друга — для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи. Запуск Турецького потоку відбувся 8 січня 2020 року.

У 2017-2019 роках побудовано морську ділянку. У 2019 році завершено будівництво приймального терміналу та сухопутної ділянки на території Туреччини.

1 січня 2021 року був запущений в експлуатацію Балканський потік, що є продовженням Турецького потоку, для Болгарії та Сербії.

Будівництво Північного потоку-2:

  • Проект Північний потік-2 (Nord Stream 2) передбачає будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
  • Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п'яти країн: Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції.
  • Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський Газпром. Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
  • Будівництво газопроводу Північний потік-2 було зупинено в грудні 2019 року після того, як швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США.
  • Але з грудня 2020 року будівництво відновилося.
  • У підсумку укладають газопровод російські кораблі.
  • 22 лютого США розширили санкції проти газопроводу Північний потік-2. Як заявили в американському Мінфіні, до ще одного санкційного списку внесено зайняте в будівництві Північного потоку-2 судно - трубоукладач Фортуна.
  • Російська транснаціональна корпорація Газпром планує запустити в роботу газопровід Північний потік-2 вже в 2021 році.

Газпром Турецький потік транзит газу Північний потік-2 новини України Сергій Макогон
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