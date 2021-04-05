Газпром скорочує транзит газу через Україну: чим це загрожує

Транзит газу через Україну - це не лише значний дохід , а й важливий елемент безпеки України / Reuters

Російський Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну. Після запуску газопроводу Турецький потік транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи.

Крім того, з 1 квітня постачання газу до Румунії буде повністю забезпечуватися з боку Болгарії через Турецький потік. Про це написав у Facebook голова компанії Оператор ГТС України Сергій Макогон.

"Зараз по південному напрямку через Україну транзит виконується лише для споживачів Молдови. Якщо буде завершено продовження Турецького потоку через Болгарію і Сербію, то Газпром переведе і транзит в Угорщину теж на Турецький потік-2. Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд кубометрів транзиту щорічно", - зазначив глава Оператора ГТС.

За словами Макогона, дуже важливо не допустити завершення будівництва Північного потоку-2.

"Транзит газу через Україну - це не лише значний дохід, а й важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки України", - резюмував він.

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Турецький потік Газопровід з Анапського району Краснодарського краю Росії дном Чорного моря в європейську частину Туреччини, передає Вікіпедія. Трубопровід протяжністю близько 1100 кілометрів складається з двох ниток загальною потужністю 31,5 млрд кубометрів газу на рік. Перша нитка призначена для поставок газу турецьким споживачам, друга — для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи. Запуск Турецького потоку відбувся 8 січня 2020 року. У 2017-2019 роках побудовано морську ділянку. У 2019 році завершено будівництво приймального терміналу та сухопутної ділянки на території Туреччини. 1 січня 2021 року був запущений в експлуатацію Балканський потік, що є продовженням Турецького потоку, для Болгарії та Сербії.

Будівництво Північного потоку-2: