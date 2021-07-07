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Газпром влаштував шантаж Заходу: запуск Північного потоку-2 в обмін на транзит газу через Україну

7 липня 2021, 16:40

Газпром шантажує Європу рекордно високими цінами на паливо, сказав Юрій Вітренко.

Північний потік-2
Росія цього року забронювала через Україну на 25 млрд куб. м газу менше, ніж минулого року, щоб шантажувати Європу - Вітренко / Reuters

Російський газовий монополіст Газпром влаштував шантаж Європи високими цінами на паливо. Минулого року корпорація забронювала прокачування 65 мільярдів кубометрів через територію України, тоді як в поточному році, коли попит підвищився, заброньовано тільки 40 мільярдів кубометрів палива. Фактично Росія влаштувала шантаж Європи: якщо Брюссель схвалить добудову Північного потоку-2, європейці отримають більше газу і за меншою ціною. А якщо газопровід не добудують, то росіяни відмовляться використовувати потужності української ГТС. Про це заявив глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

"Газпром вже зараз шантажує. Він торік забронював через Україну 65 млрд кубометрів, а цього року, коли попит вищий, забронював лише 40 млрд кубометрів. Ось цей брак і впливає на те, що зараз рекордно високі ціни на газ у Європі. Газпром фактично каже: ви нам дасте добудувати Північний потік-2, у вас буде більше газу і менше ціни. Не дасте добудувати - ми не будемо використовувати ті потужності, які є в Україні", - розповів Вітренко на форумі Україна 30 у середу, 7 липня.

За його словами, використання Росією природних ресурсів в якості геополітичної зброї стає очевидністю, і дивним є те, що Європа дозволяє таке ставлення до себе з боку Москви і називає Північний потік-2 економічним проектом.читайте такожУдар Росії по Україні: у Німеччині поставили Путіну ультиматум щодо Північного потоку-2

"Це наочна демонстрація того, як Газпром використовує газ як геополітичну зброю, шантажуючи Європу і Німеччину. Питання полягає в тому, чому Європа дозволяє себе так шантажувати? Як на тлі цього наші німецькі партнери можуть продовжувати казати, що Північний потік-2 - це чисто ринковий проект?"- підкреслив Юрій Вітренко.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американською делегацією у Києві закликав США і Євросоюз зупинити добудову газопроводу Північний потік-2. Проект несе загрозу національній безпеці української держави.

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Глава МВС Арсен Аваков, посилаючись на дані розвідки, казав, що після добудови першої нитки СП-2 Росія може піти на провокації проти об'єктів критичної інфраструктури України.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков не виключав ситуації, за якої Північний потік-2 зіткнеться з новими проблемами на етапі страхування і сертифікації трубопроводу.

Депутат російської Держдуми В'ячеслав Ніконов вважає, що якщо за підсумками парламентських виборів у Німеччині до влади прийде Партія зелених, США спробують зупинити введення до експлуатації Північного потоку-2.

Газпром Нафтогаз Юрій Вітренко транзит газу Північний потік-2 новини України
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