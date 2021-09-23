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Газпром запустить СП-2 і обрубає транзит газу через Україну: у Нафтогазі відповіли Путіну

23 вересня 2021, 20:33

Кремль прямо шантажує Європу, тому не слід очікувати додаткових постачань російського газу до країн ЄС, сказав Юрій Вітренко.

Газпром
Газпром платитиме гроші Україні за транзит газу навіть після запуску Північного потоку-2, - Вітренко / Reuters

Корпорація Газпром може припинити прокачування газу через Україну до країн Європи після того, як запрацює Північний потік-2. При цьому Москва продовжить платити Києву навіть у разі відсутності транзиту палива. Президент РФ Володимир Путін казав про те, що умовою збереження транзиту є намір Європи купувати більше газу, тоді як таких контрактів наразы немає. Проте ці слова не відповідають дійсності, сказав глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

Як повідомляє пресслужба Нафтогазу, він заявив про те, що Газпром після введення до експлуатації Північного потоку-2 може припинити постачання газу до Європи шляхом української газотранспортної системи. Втім, контракт між компаніями укладено за формулою "качай або сплачуй", тому росіяни до закінчення договору сплачуватимуть за послуги української ГТС.читайте такожГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

"Тобто можна платити і не качати. Тому фізичних обсягів транзиту із запуском "Північного потоку-2" може й не бути", - сказав Вітренко.

Крім того, за його словами, росіяни, як і раніше, відмовляються реалізувати додаткове прокачування газу через Україну до ЄС, тому країни Європи, як і раніше, стикатимуться з дефіцитом палива і високими цінами.

"Кремль прямо шантажує Європу. Вони поглиблюють дефіцит газу у Європі, наприклад, скоротивши транзит через Україну в півтора рази. Як наслідок - ціни на газ у Європі б'ють рекорди", - додав глава компанії.

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Крім того, він піддав критиці слова російського президента Володимира Путіна, який раніше заявляв, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну і після 2024 року у тому випадку, якщо Європа купуватиме більше палива. За словами Путіна, таких контрактів у Газпрому немає.

За словами Вітренка, ці слова не відповідають дійсності.

"Для цього європейські компанії повинні більше купувати газу, тобто, проблема полягає в тому, що у Європі відмовляються купувати газ. Це не правда", - запевнив глава НАК Нафтогаз.читайте такожКрах СП-2 і перезапуск ГТС: в Україні назвали ударний сценарій щодо трубопроводу Газпрому

Крім того, він також уточнив, що Газпром зловживає своєю монополією на газовому ринку Європи і продовжує використовувати паливо в якості геополітичної зброї.

"Газпром" не грає за європейськими правилами і продовжує використовувати газ у якості геополітичної зброї проти Європи та України", - підкреслив Юрій Вітренко.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін під час перемовин з канцлерклю ФРН Ангелою Меркель 20 серпня сказав, що Росія збереже прокачування газу через українську ГТС до країн Євросоюзу у тому випадку, якщо європейські країни закуповуватимуть більше обсягів газу. Але він уточнив, що у росіян таких контрактів з Європою немає.

"Ми готові і після 2024 року транзитувати газ територією України. Але ми повинні зрозуміти, на який термін, в якому обсязі, а для цього ми повинні отримати відповідь у тому числі від наших європейських партнерів: скільки ж вони у нас готові закуповувати. Ми не можемо підписати транзитний контракт, якщо у нас немає контрактів на постачання нашим споживачам у Європі", - заявив Путін.

Зростання цін на газ у Європі і запуск Північного потоку-2

Газовий ринок Європи занурився в кризу. Ціна на тисячу кубометрів газу в ЄС б'є рекорди, а 16 вересня вартість палива наблизилася до показника 1 000 доларів. Це максимальне зростання цін за останні 13 років. У європейських сховищах газу спостерігається дефіцит палива, а Газпром в ситуації з майбутнім запуском СП-2 відмовляється прокачувати додаткові обсяги шляхом ГТС України.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром влаштував шантаж Європи. За його словами, на 2021 рік росіяни для транзиту газу до ЄС шляхом української ГТС забронювали на 20 мільярдів палива менше, ніж минулого року. Наразі Газпром й зовсім поставив ультиматум Європі: або дешевший газ і запуск Північного потоку-2, або проблеми з постачанням палива, у тому числі і через Україну.

У компанії-операторі ГТС України також стверджують, що зростання цін на газ у Європі спровоковане політикою Газпрому, який торгується перед введенням до експлуатації Північного потоку-2.

10 вересня голова правління Газпрому Олексій Міллер сказав про те, що трубопровід СП-2 добудовано. Роботи були завершені о 8:45 за Києвом.

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль сказала, що Північний потік-2 не почне роботу в тестовому режимі вже з 1 жовтня. Причиною тому є сертифікація газопроводу, яка може затягнутися.

15 вересня Олексій Міллер заявив, що перших постачань газу добудованою магістраллю Північний потік-2 з 1 жовтня не буде.

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Нафтогаз Юрій Вітренко ГТС Володимир Путін Північний потік-2 новини України
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