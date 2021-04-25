Річний тариф на газ: українці дізналися нові ціни

Став відомий розмір річного тарифу на газ / УНІАН

В Україні постачальники газу продовжують оголошувати ціну ресурсу для населення в рамках обов'язкового річного пакета.

Зокрема, великий постачальник газу - компанія ЙЕ енергія встановила тариф для населення в розмірі 7,99 гривень за кубометр (з урахуванням ПДВ), йдеться в даних, опублікованих на сайті компанія.

Зазначимо, що тариф Йе енергія твій газ місячний також становить 7,99 гривень за кубометр (з урахуванням ПДВ).

Компанія Твій Газзбут (об'єднує близько 20 регіональних постачальників) встановила єдиний тариф для населення в розмірі 7,99 гривень за кубометр (з урахуванням ПДВ).

Зокрема, про це свідчать дані, опубліковані на сайті компанії Запоріж Гззбут, яка входить в структуру Твій Газзбут.

Маріупольський постачальник Маргаз оголосив річний тариф у розмірі 12,58 гривень за кубометр газу (з урахуванням ПДВ). Тариф на травень становить 9,9 гривень за кубометр газу (з урахуванням ПДВ).

Ще один маріупольський постачальник ТОВ Азовгаз оголосив річний тариф у розмірі 12,9 гривень за кубометр (з урахуванням ПДВ). Місячний тариф компанії становить 10,4 гривень за кубометр (з урахуванням ПДВ).

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Раніше постачальники газу в Україні почали оголошувати ціну ресурсу для населення в рамках обов'язкового річного пакета.

Тарифи на газ в Україні: