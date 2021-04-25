Річний тариф на газ: українці дізналися нові ціни

Постачальники газу в Україні називають річний і місячний тариф.
В Україні постачальники газу продовжують оголошувати ціну ресурсу для населення в рамках обов'язкового річного пакета.
Зокрема, великий постачальник газу - компанія ЙЕ енергія встановила тариф для населення в розмірі 7,99 гривень за кубометр (з урахуванням ПДВ), йдеться в даних, опублікованих на сайті компанія.
Зазначимо, що тариф Йе енергія твій газ місячний також становить 7,99 гривень за кубометр (з урахуванням ПДВ).
Компанія Твій Газзбут (об'єднує близько 20 регіональних постачальників) встановила єдиний тариф для населення в розмірі 7,99 гривень за кубометр (з урахуванням ПДВ).
Зокрема, про це свідчать дані, опубліковані на сайті компанії Запоріж Гззбут, яка входить в структуру Твій Газзбут.
Маріупольський постачальник Маргаз оголосив річний тариф у розмірі 12,58 гривень за кубометр газу (з урахуванням ПДВ). Тариф на травень становить 9,9 гривень за кубометр газу (з урахуванням ПДВ).
Ще один маріупольський постачальник ТОВ Азовгаз оголосив річний тариф у розмірі 12,9 гривень за кубометр (з урахуванням ПДВ). Місячний тариф компанії становить 10,4 гривень за кубометр (з урахуванням ПДВ).
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Раніше постачальники газу в Україні почали оголошувати ціну ресурсу для населення в рамках обов'язкового річного пакета.
Тарифи на газ в Україні:
- 27 січня Кабінет Міністрів України прийняв рішення, що тарифи на опалення та гарячу воду у цьому опалювальному сезоні не будуть рости.
- 18 січня тариф на газ для населення в Україні знижено: гранична ціна на газ встановлена на рівні 6,99 грн за кубометр. Ця сума вже включає ПДВ і плату за транспортування блакитного палива до внутрішніх точок виходу з ГТС магістральними газопроводами.
- 13 січня в офісі президента заявили, що держава вирішила встановити ціни на газ для населення нижче ринкових, в результаті чого українці зможуть заощадити до 30% у своїх комунальних платіжках.
- Глава уряду Денис Шмигаль в середу, 13 січня, заявив, що влада після консультації прийняла рішення впровадити державне регулювання ціни на газ для побутових споживачів і мають намір закріпити її на рівні 6,99 гривні за кубічний метр до кінця опалювального періоду.
- 11 січня президент України Володимир Зеленський під час енергетичної наради доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.
- Раніше в Україні прокотилася хвиля протестів через підвищення комунальних тарифів. З 1 січня в Україні почала діяти нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу. Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.