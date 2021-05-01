Річний тариф на газ в Україні: хто заплатить більше за всіх

Найвищі тарифи встановили три енергопостачальні компанії.
В Україні відразу кілька компаній запропонували річний тариф на газ з максимальною ціною для споживачів.
Зокрема, Херсонська обласна енергопостачальна компанія, Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Чернівецька обласна енергопостачальна компанія встановили річний тариф на газ у розмірі 13,5 гривень за кубометр, свідчать дані інфографіки ресурсу Газ Правда.
У той же час найбільш низькі ціни встановили кілька компаній, в межах від 7,8 грн до 7,98 грн за кубометр газу.
Хто в Україні продає газ дешевше всіх:
- ТОВ Агросинтез Трейдинг -7,8 грн за кубометр;
- ДП Євода Трейд КП Луцькводоканал -7,88 грн за кубометр;
- ТОВ Черкасигаз збут та ТОВ Уманьгаз збут -7,89 грн за кубометр;
- Газопостачальна компанія Нафтогаз України -7,96 грн за кубометр.
- ТОВ Волиньелектросбит -7,98 грн за кубометр;
- ТОВ Закарпаття Енергозбут - 7,98 грн за кубометр.
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Раніше постачальники газу в Україні почали оголошувати ціну ресурсу для населення в рамках обов'язкового річного пакета.
Тарифи на газ в Україні:
- 27 січня Кабінет Міністрів України прийняв рішення, що тарифи на опалення та гарячу воду у цьому опалювальному сезоні не будуть рости.
- 18 січня тариф на газ для населення в Україні знижено: гранична ціна на газ встановлена на рівні 6,99 грн за кубометр. Ця сума вже включає ПДВ і плату за транспортування блакитного палива до внутрішніх точок виходу з ГТС магістральними газопроводами.
- 13 січня в офісі президента заявили, що держава вирішила встановити ціни на газ для населення нижче ринкових, в результаті чого українці зможуть заощадити до 30% у своїх комунальних платіжках.
- Глава уряду Денис Шмигаль в середу, 13 січня, заявив, що влада після консультації прийняла рішення впровадити державне регулювання ціни на газ для побутових споживачів і мають намір закріпити її на рівні 6,99 гривні за кубічний метр до кінця опалювального періоду.
- 11 січня президент України Володимир Зеленський під час енергетичної наради доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.
- Раніше в Україні прокотилася хвиля протестів через підвищення комунальних тарифів. З 1 січня в Україні почала діяти нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу. Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.
Автор: Олексій Тичина