Річний тариф на газ в Україні: хто заплатить більше за всіх

Українці дізналися розмір річного тарифу на газ / УНІАН

В Україні відразу кілька компаній запропонували річний тариф на газ з максимальною ціною для споживачів.

Зокрема, Херсонська обласна енергопостачальна компанія, Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Чернівецька обласна енергопостачальна компанія встановили річний тариф на газ у розмірі 13,5 гривень за кубометр, свідчать дані інфографіки ресурсу Газ Правда.

У той же час найбільш низькі ціни встановили кілька компаній, в межах від 7,8 грн до 7,98 грн за кубометр газу.

Хто в Україні продає газ дешевше всіх:

ТОВ Агросинтез Трейдинг -7,8 грн за кубометр;

ДП Євода Трейд КП Луцькводоканал -7,88 грн за кубометр;

ТОВ Черкасигаз збут та ТОВ Уманьгаз збут -7,89 грн за кубометр;

Газопостачальна компанія Нафтогаз України -7,96 грн за кубометр.

ТОВ Волиньелектросбит -7,98 грн за кубометр;

ТОВ Закарпаття Енергозбут - 7,98 грн за кубометр.

/ Facebook/gazpravda

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Раніше постачальники газу в Україні почали оголошувати ціну ресурсу для населення в рамках обов'язкового річного пакета.

Тарифи на газ в Україні: