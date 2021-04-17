Греція відкривається для українців: що потрібно знати

Для в'їзду в країну знадобиться один документ на вибір.
Відпочинок в Греції для українців стане доступний з 14 травня, оголосив міністр туризму Греції Харіс Теохаріс.
Чиновник запевнив, що в Греції на час пандемії розробили "п'ять ліній оборони". Однією з таких ліній стане вибіркове тестування туристів на коронавірус.
Для тих, у кого виявилися симптоми коронавірусу, обладнані спеціальні готелі для ізоляції.
У країні як і раніше діє суворий масочний режим.
Персонал, який працює в готельній сфері, влада країни має намір прищепити поголовно.
Для в'їзду в країну знадобиться один із документів на вибір:
- сертифікат про вакцинацію;
- негативний результат ПЛР-тесту, що зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду;
- тест на антитіла, який підтверджує перенесене захворювання.
Коронавірус 2021: новини
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Автор: Діана Бєловодська