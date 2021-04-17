Греція відкривається для українців: що потрібно знати

Греція відкривається для українців: правила в'їзду / 1zoom.ru

Відпочинок в Греції для українців стане доступний з 14 травня, оголосив міністр туризму Греції Харіс Теохаріс.

Чиновник запевнив, що в Греції на час пандемії розробили "п'ять ліній оборони". Однією з таких ліній стане вибіркове тестування туристів на коронавірус.

Для тих, у кого виявилися симптоми коронавірусу, обладнані спеціальні готелі для ізоляції.

У країні як і раніше діє суворий масочний режим.

Персонал, який працює в готельній сфері, влада країни має намір прищепити поголовно.

Для в'їзду в країну знадобиться один із документів на вибір:

сертифікат про вакцинацію;

негативний результат ПЛР-тесту, що зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду;

тест на антитіла, який підтверджує перенесене захворювання.

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