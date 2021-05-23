Кабмін зобов'язав АЗС знизити ціни на бензин: скільки коштує паливо

АЗС зобов'язали опустити ціни на бензин нижче 30 гривень / УНІАН

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Розрахунки станом на 21 травня надала НАК Нафтогаз України, повідомляється на сайті Мінекономіки.

Розрахункові ціни на бензин знижено з 25,22 гривні до 24,84 гривні за літр. Для дизельного палива ціни залишилися на рівні 20,89 гривні за літр. Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 гривні за літр, дизельного палива - 27,89 гривні за літр.

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