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Кабмін зобов'язав АЗС знизити ціни на бензин: скільки коштує паливо

23 травня 2021, 10:33
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З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 гривні за літр, дизельного палива - 27,89 гривні.

АЗС, бензин, паливо
АЗС зобов'язали опустити ціни на бензин нижче 30 гривень / УНІАН

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Розрахунки станом на 21 травня надала НАК Нафтогаз України, повідомляється на сайті Мінекономіки.

Розрахункові ціни на бензин знижено з 25,22 гривні до 24,84 гривні за літр. Для дизельного палива ціни залишилися на рівні 20,89 гривні за літр. Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 гривні за літр, дизельного палива - 27,89 гривні за літр.

Паливний бунт в Україні - про що писав Главред:

  • Кабінет міністрів 14 травня в рамках своєї постанови зафіксував роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо на період карантину. Згідно з цим рішенням, торгова надбавка за літр дизеля не повинна перевищувати 7 гривень, бензину – 5 гривень.
  • Одночасно була визначена середня вартість 1 літра бензину на рівні 25,22 гривні та дизельного палива - на рівні 20,89 гривні. З урахуванням націнки стеля роздрібної ціни на АЗС встановлена на рівні 30,22 гривні для бензину і 27,89 гривні - для дизельного палива.
  • У зв'язку з цим в ОККО заявили, що бензин PULLS 95 і дизель PULLS Diesel тимчасово не будуть продаватися в мережі автозаправних станцій, оскільки реалізація даних марок палива є збитковою для АЗС.
  • Мережа автозаправних станцій WOG вирішила тимчасово не продавати преміальне паливо 95 Mustang і ДП + Mustang.
  • Мережа KLO на час дії постанови не продаватиме бензин і дизель марок VENTUS 95 і VENTUS Diesel.
  • У SOCAR вирішили обмежити продаж преміального палива NANO 95, Diesel Nano Extro.
  • У Кабміні відреагували на паливний бунт автозаправок ОККО, WOG, SOCAR і KLO, які відмовилися продавати паливо преміум-класу. В уряді зазначили, що постанова про встановлення максимальної торговельної надбавки на бензин і дизельне паливо не стосується преміального палива.
  • З 17 травня ціни на АЗС різко знизилися. Зокрема, кілька великих мереж АЗС опустили ціни на бензин А-95 на одну-дві гривні.

Минэкономики АЗС бензин дизтопливо дизель ціна бензина новини України
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