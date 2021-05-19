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Кабмін віддав ціни на газ в Україні на відкуп бізнесу: на які тарифи очікувати

19 травня 2021, 16:19
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Уряд вирішив не продовжувати на ринку газу дію ПСО (покладання спеціальних зобов'язань) для підприємств теплокомуненерго.

Кабмін віддав ціни на газ в Україні на відкуп бізнесу
Кабмін віддав ціни на газ в Україні на відкуп бізнесу / УНІАН

Кабінет міністрів відмовився від регулювання ціни на газ в Україні. Прийнято рішення не продовжувати на ринку газу дію ПСО (покладання спеціальних зобов'язань) для підприємств теплокомуненерго.

Термін дії ПСО закінчується 20 травня 2021 року. Тобто вже з завтрашнього дня уряд не регулюватиме ціни на газ для теплокомуненерго. Також Нафтогаз звільняється від обов'язку продавати газ для теплокомуненерго за фіксованою ціною, уточнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 19 травня.

За словами прем'єра, дане рішення прийнято заради створення повноцінного ринку газу.

"Це крок, який дозволить місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло і гарячу воду", – пояснив Шмигаль.

Тепер підприємства теплокомуненерго зможуть самостійно укладати договори на постачання газу з будь-яким постачальником газу - навіть у разі заборгованості за газ.

Раніше глава житлового союзу України Олександр Скубченко заявляв, що в Україні більшість компаній – постачальників газу входять до бізнес-імперії Дмитра Фірташа. Після скасування ПСО він прогнозує різкий стрибок газових тарифів.

Ціна на газ для населення 2021 в Україні: чого тепер чекати

Директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України, експерт із питань енергетики Валентин Землянський у коментарі Главреду зазначив, що поки рано судити, якими будуть тарифи на газ для українців у новому опалювальному сезоні. Однак передумови для зростання цін є.

"Регулювання цін - це не прерогатива Кабміну. І він не може передавати теплокомуненерго іншим постачальникам, у тому випадку, якщо у них є борги. Тому заява Шмигаль, м'яко кажучи, не відповідає чинному законодавству", - пояснив експерт.

За його словами, поки залишається загадкою, як далі теплокомуненерго будуть укладуть договори і за якою ціною буде газ.

"Тому що теплокомуненерго не отримали грошей з місцевих бюджетів за різницю в тарифах після підписання Меморандуму про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Тобто вони вже в боргах перед НАК Нафтогаз України, який пропонує ціну набагато більшу за ту, що встановлена ​​для населення.

Біржі (і українська, і європейська) різко вульгарний вгору - і ресурс на них буде коштувати на дві-три гривні вище.

Тобто по 10-11 гривень, а не по 7,99 гривень - за які Нафтогаз зараз продає населенню", - пояснив Землянський.

Ціни на газ в Україні: новини

  • Раніше в Україні прокотилася хвиля протестів через підвищення комунальних тарифів. З 1 січня в Україні почала діяти нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу. Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.
  • 27 січня Кабінет міністрів України прийняв рішення, що тарифи на опалення та гарячу воду у цьому опалювальному сезоні не будуть рости.
  • У травні 2021 був названий річний тариф на газ в Україні. Найвищі тарифи встановили три енергопостачальні компанії.

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