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Як шахраї крадуть гроші через "Приват24": у Мережі попередили українців

21 серпня 2021, 11:32

Повідомляється, що шахраї намагаються всіма можливими способами спустошити банківські картки українців. І є як мінімум три небезпечних способи.

ПриватБанк
Як шахраї крадуть гроші через "Приват24" / УНІАН

Шахраї намагаються зламати акаунти українців в онлайн-банкінгах – в першу чергу в "Приват24" - будь-якими доступними способами. Про найпопулярніші Схеми розповіли на порталі "Технофан".

1. Злом аккаунта.

Пароль повинен бути складним, який шахраї підібрати самостійно не зможуть. Найкраще використовувати Різні символи і цифри, великі і маленькі букви, розділові знаки.

Зламати аккаунт можуть за допомогою інтернету, за допомогою дубліката вашої сім-карти або іншим способом, якщо вони зможуть дістатися до вашої сторінки інтернет-банкінгу. Пароль вони можуть змінити за допомогою функції "Забули пароль?".

2. Дзвінок

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Цей метод частіше використовують, щоб обдурити літніх людей. Шахраї телефонують своїм жертвам, представляються співробітниками банку і повідомляють, що їх рахунок, аккаунт в Приват24 – під загрозою злому. Потім вони просять переказати кошти на "резервний" рахунок і попросять дані для входу.

3. Фішинг

Злочинці створюють підроблений сайт "Приват24". Потрапити на нього нескладно – приходить лист в пошту з посиланням, SMS в телефон, в соціальних мережах публікують розіграші або акції з шкідливими посиланнями. Звертайте увагу на домен, на який переходите і вводите свої дані.

читайте такожГроші "витекли" з карт клієнтів: у Приватбанку стався масштабний збій

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПриватБанк заблокував картки своєї клієнтки на 120 днів. На рахунку жінки, яка займалася купівлею-продажем криптовалют, Залишилося 23 тисячі гривень. У НБУ попередили про те, що банки можуть блокувати рахунки за підсумками фінансового моніторингу.

Наприкінці червня в ПриватБанку заявляли, що проблемна ситуація, пов'язана з помилковим списуванням рахунків і некоректним відображенням залишку на рахунку, вирішена. Тоді в банку заявили про повернення грошей всім клієнтам.

viber
Приватбанк Приват24
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