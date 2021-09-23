Як українцям отримати субсидії: у Мінсоцполітики розповіли, на який термін їх призначають

Українцям розповіли, на який термін тепер призначають субсидії / УНІАН

Субсидії в Україні, після недавніх змін, призначають людям на певні терміни-на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 Квітня). Про це йдеться на сайті мінсоцполітики.

Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону. Її розрахунок на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання і розподілу природного газу, постачання і розподілу електричної енергії проводиться в травні. Вважається, що опалювальний сезон триває з 16 жовтня по 15 квітня.

Отримувачі субсидії повинні протягом місяця інформувати органи соціального захисту про зміни:

складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, їх соціального статусу;

переліку одержуваних послуг;

виконавця послуг.

про одноразові покупки або інші фінансові операції на суму понад 50 тисяч грн.

Які документи подаються

заява про призначення та надання житлової субсидії,

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

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Нагадаємо, раніше писав, що Міністерство соціальної політики направило в регіони 1,1 млрд грн для виплати субсидій на ЖКП.

До банківських установ спрямували кошти в сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу. Повідомлялося, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці - травень і червень 2021 року.

У Мінсоцполітики розписали, кому доведеться повернути субсидії-2021. За словами керівника відомства Марини Лазебної, всього в Україні запустять три програми верифікації субсидій.

До того Кабмін поставив жорсткі умови для отримання субсидій. Позбавити субсидій можуть орендодавців, які не задекларували доходи; боржників по комуналці і ряд інших категорій громадян.