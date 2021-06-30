Як Україні відмовитися від кредитів МВФ: економіст озвучив найкращий сценарій

Андрій Ілларіонов / УНІАН

Економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов пояснив, чи потрібні Україні кредити Міжнародного валютного фонду і чи виживе наша країна без грошей МВФ.

За словами експерта, якщо Україна продовжить свою нинішню бюджетну політику, то без кредитів Міжнародного валютного фонду вижити буде неможливо, тому їх потрібно буде регулярно отримувати. При цьому ніколи не з'явиться можливість повністю виплатити борги.

"У цьому випадку рано чи пізно настане дефолт, і в Україні буде дуже серйозна криза - і бюджетна, і економічна, і валютна" - сказав Ілларіонов під час чату на Главреді.

При цьому, за словами економіста, є альтернатива. Потрібно зайнятися радикальним скороченням бюджетних витрат і проводити економічні реформи, які призведуть до ліквідації бюджетного дефіциту, істотного скорочення державних витрат в Україні та появи бюджетного профіциту.

"Після чого, переконавшись, що ця ситуація стала стійкою і довготривалою, можна буде відмовитися від кредитів МВФ. Тоді можна буде поступово виплатити цей борг, що вже накопичено. Тоді Україна зможе перейти на довгострокове стійке економічне зростання без кредитів МВФ. Такий варіант розвитку ситуації був би для України найкращим", - зазначив Ілларіонов.

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