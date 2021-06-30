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Як Україні відмовитися від кредитів МВФ: економіст озвучив найкращий сценарій

30 червня 2021, 03:30

Якщо Україна продовжить свою нинішню бюджетну політику, то рано чи пізно на країну чекає дефолт, прогнозує Андрій Ілларіонов.

Андрій Ілларіонов
Андрій Ілларіонов / УНІАН

Економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов пояснив, чи потрібні Україні кредити Міжнародного валютного фонду і чи виживе наша країна без грошей МВФ.

За словами експерта, якщо Україна продовжить свою нинішню бюджетну політику, то без кредитів Міжнародного валютного фонду вижити буде неможливо, тому їх потрібно буде регулярно отримувати. При цьому ніколи не з'явиться можливість повністю виплатити борги.

"У цьому випадку рано чи пізно настане дефолт, і в Україні буде дуже серйозна криза - і бюджетна, і економічна, і валютна" - сказав Ілларіонов під час чату на Главреді.

При цьому, за словами економіста, є альтернатива. Потрібно зайнятися радикальним скороченням бюджетних витрат і проводити економічні реформи, які призведуть до ліквідації бюджетного дефіциту, істотного скорочення державних витрат в Україні та появи бюджетного профіциту.

"Після чого, переконавшись, що ця ситуація стала стійкою і довготривалою, можна буде відмовитися від кредитів МВФ. Тоді можна буде поступово виплатити цей борг, що вже накопичено. Тоді Україна зможе перейти на довгострокове стійке економічне зростання без кредитів МВФ. Такий варіант розвитку ситуації був би для України найкращим", - зазначив Ілларіонов.

Співпраця України з МВФ - про що раніше писав Главред:

  • 13 лютого в МВФ зробили заяву про завершення роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленостей про надання траншу так і не були досягнуто. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформи.
  • 10 червня представник МВФ Джеррі Райс заявив, що Україна і Міжнародний валютний фонд, як і раніше, перебувають у тісних дискусіях щодо програми stand-by, спрямованих на завершення її першого перегляду та виділення другого траншу.
  • 14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує співпрацю України з МВФ але на особливих умовах. Зеленський нагадав, що Україна перебуває в стані війни та змушена "по-іншому вибирати" пріоритетні сфери для проведення реформ, тому "несправедливо висувати до нашої країни такі самі вимоги, як до інших держав".
МВФ дефолт кредит МВФ Андрій Ілларіонов новини України
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