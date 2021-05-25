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Кожному третьому українцю загрожує позбавлення пенсії до 2045 року – прогноз Світового банку

25 травня 2021, 15:21

Вже до 2045 року близько 30% людей похилого віку можуть залишитися без пенсій.

гроші
У майбутньому кожен третій українець може залишитися без пенсії / УНІАН

Через 24 роки за діючої динаміки подій в пенсійній системі України охоплення забезпеченням соціальними виплатами людей похилого віку складе 70%. Якщо в майбутньому нічого не зміниться, рівень заміщення пенсіями заробітку знизиться до 20% до 2045 року.

"Результати показали, що, якщо нічого не змінювати, не тільки падатиме рівень заміщення пенсіями заробітку (до 20% до 2045 року), а й знизиться охоплення пенсійним забезпеченням людей пенсійного віку (до 70% до 2045 року), переважно через недостатність необхідного стажу", - повідомили у Міністерстві соціальної політики з посиланням на дані моделювання, надані Світовим банком.

У зв'язку з цим, в Міністерстві прийшли до наступних висновків:

  • Жінки виявилися більш дисциплінованими в питаннях сплати пенсійних внесків, ніж чоловіки
  • Ухилення від сплати пенсійних внесків відбувається за рахунок заниження заробітних плат, з яких сплачуються внески, а не через незадекларовану працю
  • Найменший внесок у сплати внесків фіксується у молоді, яка ще отримує освіту, і серед громадян передпенсійного віку за рахунок їх більш раннього виходу на пенсію

Як підкреслив аналітик Світового банку, старший економіст Зоран Анушич, більшості держав, які впроваджували накопичувальну пенсійну систему замість солідарної, довелося зіткнутися з серйозними проблемами. У той же час хороші результати показали ті країни, які запускали систему накопичення в якості доповнення до солідарної пенсійної системи.

Пенсії в Україні

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