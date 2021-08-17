Киян змусять платити більше за воду: що відомо про новий тариф з "сюрпризом"

У Києві зросте тариф на водопостачання / УНІАН

У Києві з 1 липня почав діяти новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення для мешканців багатоквартирних будинків.

Як пояснили в компанії Київводоканал, у комунальних платіжках за липень споживачі побачать підвищення тарифів. Зростання тарифу пов'язане з набранням чинності законом №1060.

Зазначається, що тариф на централізоване водопостачання та водовідведення підвищиться на 3,6 гривні. При цьому новий тариф становить 25,38 гривні за кубометр.

У Київводоканалі також опублікували раніше публічний індивідуальний договір, який вважається укладеним через 30 днів після розміщення, якщо споживачі не обрали інший формат договору.

Договір передбачає абонплату за воду. У неї включені, зокрема, плата за формування квитанцій і обслуговування будинкового лічильника води.

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/ vodokanal.kiev.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні з червня очікує підвищення ціни на газ.

Зокрема, червневі ціни на газ сягатимуть 13 гривень за кубометр. А ось опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.