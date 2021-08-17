УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Киян змусять платити більше за воду: що відомо про новий тариф з "сюрпризом"

17 серпня 2021, 22:49

Киянам запропонували абонплату за воду, куди включено плату за формування квитанцій та обслуговування будинкового лічильника води.

Гаряча вода
У Києві зросте тариф на водопостачання / УНІАН

У Києві з 1 липня почав діяти новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення для мешканців багатоквартирних будинків.

Як пояснили в компанії Київводоканал, у комунальних платіжках за липень споживачі побачать підвищення тарифів. Зростання тарифу пов'язане з набранням чинності законом №1060.

Зазначається, що тариф на централізоване водопостачання та водовідведення підвищиться на 3,6 гривні. При цьому новий тариф становить 25,38 гривні за кубометр.

У Київводоканалі також опублікували раніше публічний індивідуальний договір, який вважається укладеним через 30 днів після розміщення, якщо споживачі не обрали інший формат договору.

Договір передбачає абонплату за воду. У неї включені, зокрема, плата за формування квитанцій і обслуговування будинкового лічильника води.

Реклама
false
/ vodokanal.kiev.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні з червня очікує підвищення ціни на газ.

Зокрема, червневі ціни на газ сягатимуть 13 гривень за кубометр. А ось опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.

viber
новини Києва тариф нові тарифи тарифи на воду
Зараз ви переглядаєте новину «Киян змусять платити більше за воду: що відомо про новий тариф з "сюрпризом"». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Пекло затримається: синоптик розповіла, коли спеку витіснить потужний грозовий циклонПекло затримається: синоптик розповіла, коли спеку витіснить потужний грозовий циклон "За таке, с*ка, його розчленувати треба": в Одесі розлючені пасажири натовпом побили чоловіка"За таке, с*ка, його розчленувати треба": в Одесі розлючені пасажири натовпом побили чоловіка Зірка Кварталу засвітила пружні сідниці у відвертій фотосесіїЗірка Кварталу засвітила пружні сідниці у відвертій фотосесії Ірина Федишин показала відмінну фігуру і бюст в красивому купальникуІрина Федишин показала відмінну фігуру і бюст в красивому купальнику Гороскоп на 14 серпня для всіх знаків Зодіаку: знаки долі, тривоги або довгоочікувана звісткаГороскоп на 14 серпня для всіх знаків Зодіаку: знаки долі, тривоги або довгоочікувана звістка

Останні новини

13:27

Гороскоп на 18 серпня для всіх знаків Зодіаку: брехливі обіцянки, гнів або спокуси

13:11

"Чи то фекалії, чи то пам'ятник Путіну": у Москві поставили дивну скульптуру

13:10

Літак Міноборони України вилетів до Афганістану для евакуації українців

12:05

Потужні зливи, урагани, повалені дерева: Хмельницький, Вінниця та Буковина потрапили під удар негоди Відео

11:53

У МОЗ додали функції сімейним лікарям: чого чекати українцям

Реклама
11:46

Анна Богдан роздягнулася і вразила красою в прозорій білизні

11:29

Ксенія Мішина заінтригувала гігантським букетом троянд від невідомого шанувальника

11:25

На Львівщині чоловік випадково перерізав собі шию болгаркою і вижив

11:02

Universal І Він Дізель закриває серію фільмів Форсаж

10:57

Китай і Росія роблять хід у відповідь: в Євросоюзі закликали розібратися з ситуацією у Афганістані Відео

10:51

У Кременчуці чоловік зарубав матір сокирою і викинув труп у колодязь зі сміттям

10:07

Масштабна ДТП з чотирма вантажівками на Дніпропетровщині: в одному з них були нафтопродукти Фото Відео

09:40

Сьогодні Україну накриють зливи і шквали: оголошено штормове попередження Відео

09:10

У Чернівецькій області пронісся потужний буревій: ламав дерева, як сірники

08:52

До Землі летить небезпечний великий астероїд: вчені NASA оцінили ризики для планети

08:22

Різке зростання хворих на коронавірус в Україні: за добу - 1,5 тис. позитивних тестів на COVID-19 Відео

08:11

У збірну України з футболу призначили нового тренера замість Шевченка: фото Відео

07:53

У Львові мешканець мало не відкусив носа голові ОСББ: суд виніс вирок Відео

07:10

В Афганістані таліби захопили військову техніку США на мільярди доларів Відео

07:10

Лють Росії і повернення Криму в Україну: Кулеба розкрив головний сценарій Києва Відео

Реклама
06:37

Гола Ксенія Мішина у ванній з піною звела з розуму стрункими формами

06:36

У відсіку шасі американського літака, що прибув з Кабула, знайшли людські останки Відео

06:17

Україна застрягла у петлі часу Погляд

05:40

Євген Гончаренко після коми втратив пам'ять і координацію рухів

05:28

Захоплення талібами Афганістану і здивування Заходу: Данілов розповів, про що попереджали в Україні Відео

05:24

Знайдено спосіб прогодувати людство і позбутися голоду Відео

04:10

"США забезпечували Путіну спокійне життя": експерт пояснив, що загрожує РФ після перемоги Талібану

04:02

Влада Талібану у Афганістані і позиція Москви: дипломат пояснив, чому Росії загрожує небезпека Відео

04:02

Потужний дрон на колесах: в Україні показали протитанковий Миротворець з ракетами Відео

03:35

Удар Росії по Україні через Афганістан: у МЗС попередили Київ про небезпечні маневри Москви Відео

03:02

Прикмети на 18 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду перед Яблучним Спасом Відео

02:38

Експерт назвала головний модний тренд осені-2021 Відео

02:33

Шкільна форма 2021: як правильно вибрати, модні тенденції

02:05

Зірка Кварталу засвітила пружні сідниці у відвертій фотосесії

01:57

Покарання за переговори з РФ: у Слузі народу попередили про покаяння для нардепів

01:35

Експерт пояснив, як Путін тиснутиме на Зеленського через Меркель

01:10

На Україну налетить шторм і різке похолодання Відео

00:40

Рівень стресу може говорити про серйозну проблему: як розпізнати небезпеку, що насувається

00:20

Небезпечно для печінки: названо найшкідливіший чай Відео

17 серпня, вівторок
23:56

Жан Беленюк зізнався, що йому пропонували виступати за "збірну Криму" Відео

Реклама
23:20

Таліби по-звірячому забили жінку до смерті на очах у її дітей Відео

22:50

Стрибають та кусаються: Україну атакують небезпечні павуки із чотирма щелепами

22:49

Киян змусять платити більше за воду: що відомо про новий тариф з "сюрпризом" Відео

22:10

Будівництво Північного потоку-2 завершать до 23 серпня - ЗМІ Відео

21:50

Талібам оголосили війну: в Афганістані сили опору почали бої Відео

21:01

В Україні різко впало виробництво яєць: як це вплине на ціни

20:30

"Всіх дістала": підозрюваний 13-річний підліток розкрив деталі вбивства 6-річної дівчинки Відео

20:28

Євросоюз висунув жорсткі вимоги бойовикам Талібану Відео

19:51

Синоптики розповіли, коли в Україні похолодає і прийде осіння погода Відео

19:45

У Луцьку мітингували проти монополізації ринку працевлаштування у Польщі Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти