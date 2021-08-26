Киянам збільшили суми в платіжках за опалення: стала відома причина

У Києві споживачам збільшили суми в платіжках / ZIK.ua

У Києві споживачі комунальних послуг почали масово скаржитися на збільшення суми в платіжках за опалення замість її зменшення.

Як розповів у своєму Facebook голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький, це результат бездіяльності столичного підприємства КП Київтеплоенерго.

Збільшення сум у платіжках: у чому причина

Він підкреслив, що Київтеплоенерго рекомендували внести зміни в договори з клієнтами для подальшого застосування методики розрахунку відповідно до Закону Про житлово-комунальні послуги.

"Але Київтеплоенерго провело лише перерахунок, після якого в АМКУ почали надходити обурені звернення громадян про збільшення платіжок... правильним кроком було б провести перерахунок і привести договори у відповідність з новим законом, який дає більше прав споживачам", - повідомив Хмельницький.

Наразі АМКУ досліджує питання належного виконання компанією рекомендацій Комітету. При виявленні порушень Київтеплоенерго можуть оштрафувати на 10% від доходу за минулий рік.

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Комунальники пояснили несподіване збільшення платіжок

У свою чергу, в комунальному підприємстві Київтеплоенерго розповіли свою версію подій.

Тепловики відзначають, що платежі за опалення залежать від скоригованих показань індивідуальних лічильників, поверховості будинку і від опалювальної площі місць загального користування.

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Додамо, що КП Київтеплоенерго в липні 2021 року після отримання рекомендацій Антимонопольного комітету України провело перерахунок тарифів на опалення для своїх клієнтів, після чого і збільшилися суми в платіжках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за борги по ЖКГ в Україні знову можуть відключати споживачів від комунальних послуг.

Це випливає з поправок до закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на попередження виникнення і поширення коронавірусної хвороби, схвалених Верховною Радою.

Як відомо, раніше в Україні вводилися обмеження на відключення населення від комунальних послуг через заборгованості. Заборона діяла за у зв'язку з епідемією коронавірусу.