Автозаправки в Україні оголосили Кабміну паливний бунт

У АЗС компанії SOCAR не надаватимуть клієнтам додаткових знижок на період дії постанови Кабміну / УНІАН

Услід за автозаправними станціями ОККО і WOG, до бойкоту постанови Кабміну, пов'язаної з регулюванням цін на бензин і дизельне паливо на період карантину, приєдналися SOCAR і KLO. Азербайджанська SOCAR, яка отримала право постачати нафтопродукти Роснефти на територію України, призупинила продаж палива марок NANO 95 і Diesel Nano. АЗС KLO тимчасово не продаватиме марки VENTUS 95 і VENTUS Diesel. При цьому компанії у даний період не планують надавати клієнтам додаткових знижок.

На сторінці компанії SOCAR в Facebook зазначено, що у зв'язку з набуттям чинності постанови уряду №474, якою обмежується гранична норма надбавки на середню роздрібну ціну на бензин і ДП, 15 травня було прийнято рішення про зміну вартості бензину і дизельного палива. При цьому в SOCAR вирішили обмежити продаж преміального палива NANO 95, Diesel Nano Extro допоки, доки не буде отримано пояснення регулятора. Також у клієнтів АЗС в цей час не буде додаткових знижок.

читайте такожДизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні"Компанія змушена тимчасово призупинити реалізацію преміального палива - NANO 95, Diesel Nano Extro, а також нарахування додаткових знижок для наших клієнтів до отримання додаткових роз'яснень регулятора", - зазначено в повідомленні.

До бойкоту приєдналася і мережа АЗС KLO, яка тимчасово не продаватиме марки VENTUS 95 і VENTUS Diesel, а також призупинить дію знижок.

"Через запровадження державного регулювання цін на пальне ми тимчасово призупиняємо продаж VENTUS 95 та VENTUS Diesel. Також ми змушені зменшити знижки за Акцією Всім сім. Відтепер максимальна знижка становитиме – 5 грн/л. Додаткова знижка при оплаті KLO PAY не застосовується. Будь які знижки по купонах, штрих-кодах чи QR не приймаються", - підкреслили у компанії.

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