Автозаправки в Україні оголосили Кабміну паливний бунт

Продавати низку марок бензину і дизельного палива відмовилися автозаправні станції ОККО, WOG, SOCAR і KLO.
Услід за автозаправними станціями ОККО і WOG, до бойкоту постанови Кабміну, пов'язаної з регулюванням цін на бензин і дизельне паливо на період карантину, приєдналися SOCAR і KLO. Азербайджанська SOCAR, яка отримала право постачати нафтопродукти Роснефти на територію України, призупинила продаж палива марок NANO 95 і Diesel Nano. АЗС KLO тимчасово не продаватиме марки VENTUS 95 і VENTUS Diesel. При цьому компанії у даний період не планують надавати клієнтам додаткових знижок.
На сторінці компанії SOCAR в Facebook зазначено, що у зв'язку з набуттям чинності постанови уряду №474, якою обмежується гранична норма надбавки на середню роздрібну ціну на бензин і ДП, 15 травня було прийнято рішення про зміну вартості бензину і дизельного палива. При цьому в SOCAR вирішили обмежити продаж преміального палива NANO 95, Diesel Nano Extro допоки, доки не буде отримано пояснення регулятора. Також у клієнтів АЗС в цей час не буде додаткових знижок.
читайте такожДизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні"Компанія змушена тимчасово призупинити реалізацію преміального палива - NANO 95, Diesel Nano Extro, а також нарахування додаткових знижок для наших клієнтів до отримання додаткових роз'яснень регулятора", - зазначено в повідомленні.
До бойкоту приєдналася і мережа АЗС KLO, яка тимчасово не продаватиме марки VENTUS 95 і VENTUS Diesel, а також призупинить дію знижок.
"Через запровадження державного регулювання цін на пальне ми тимчасово призупиняємо продаж VENTUS 95 та VENTUS Diesel. Також ми змушені зменшити знижки за Акцією Всім сім. Відтепер максимальна знижка становитиме – 5 грн/л. Додаткова знижка при оплаті KLO PAY не застосовується. Будь які знижки по купонах, штрих-кодах чи QR не приймаються", - підкреслили у компанії.
Ситуація на ринку палива в Україні
- Кабінет міністрів 14 травня в рамках своєї постанови зафіксував роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо на період карантину. Згідно з цим рішенням, торгівельна надбавка за літр дизеля не повинна перевищувати 7 грн, бензину – 5 гривень. Отже, середня ціни за літр бензину в травні повинна становити 30,22 грн, а на літр дизельного палива – 27,89 грн. Ціни вказані з урахуванням граничної націнки.
- У зв'язку з цим в ОККО заявили, що бензин PULLS 95 і дизель PULLS Diesel тимчасово не продаватимуться в мережі автозаправних станцій, тому що реалізація цих марок палива є збитковою для АЗС.
- Мережа автозаправних станцій WOG вирішила тимчасово не продавати преміальне паливо 95 Mustang і ДП + Mustang.
- Рішення уряду піддали критиці в Європейської бізнес асоціації. Представники організації закликають скасувати постанову через загрози посилення процесів відходу бізнесу в тінь і спотворення ситуації з конкуренцією на ринку палива.