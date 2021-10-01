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Контракт Угорщини з Газпромом не зупинить Україну: у Києві розкрили сценарій щодо роботи з Будапештом

1 жовтня 2021, 08:24

Постачання газу до Угорщини через українську ГТС – це питання зокрема і безпеки Будапешта, сказала Ольга Белькова.

Українська ГТС
Україна вестиме перемовини з Угорщиною з метою збереження газового співробітництва / УНІАН

Газотранспортна система України технічно повністю пов'язана з газовою інфраструктурою Угорщини. Співпраця двох держав за останній рік посилилася, а угорський напрямок став основним для постачання газу в Україну. Київ має намір домовлятися з Будапештом на дипломатичному рівні і намагатиметься переконати колег у тому, що співпраця країн залишається взаємовигідною, а український транзит є частиною і їх безпеки. Про це заявила директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Оператора ГТС Ольга Белькова.

У ефірі телеканалу Україна 24 вона прокоментувала ситуацію з підписанням Угорщиною контракту з Росією на постачання російського газу в обхід української держави. За її словами, Київ та Будапешт за останній рік посилили співпрацю у сфері енергетики, і з технічної точки зору жодних проблем немає. При цьому угорський напрямок став важливим для України в контексті імпорту газу. Така співпраця є взаємовигідною.читайте такожУкраїна - надійна транзитна країна: в ЄС підтримали Київ і зробили заяву щодо Угорщини та Газпрому

"На сьогодні українська ГТС повністю інтегрована і співпрацює зі своїми угорськими колегами, нам майже не потрібно жодних додаткових можливостей, щось сильно міняти. Є технічні моменти, які можна вирішити за наявності політичної волі дуже швидко. Ми виступаємо за прагматичні нормальні відносини з нашими угорськими колегами, тому що наша робота сьогодні взаємовигідна для обох країн. Тільки за останній рік ми суттєво наростили співпрацю з угорцями, фактично угорський напрямок – це основний для імпорту газу в Україну, і великої роботи на технічному рівні не слід очікувати. У нас немає великих проблем", - пояснила Белькова.

Також вона додала, що Україна не має наміру ігнорувати ситуацію з втратою партнерства з Угорщиною щодо транзиту газу до Європи. У Києві мають намір на дипломатичному рівні провести роботу з Будапештом і переконати угорську сторону в недоцільності розриву співпраці з українською державою. Спільна робота у сфері енергетики є зокрема і частиною безпеки Угорщини.

"Однак підписання цієї угоди (з Росією про постачання газу) з боку Угорщини, звичайно, нас хвилює. Ми зацікавлені зберегти транзит з території України для всіх наших партнерів, яким транспортували останні 30 років. Угорщина була однією з таких країн, вона споживає приблизно 10 млрд кубів, і підписана угода забирає великий обсяг від загального обсягу споживання Угорщиною газу. Ми працюватимемо з дипломатами, щоб довести колегам, що співпраця з нами – це частина їх безпеки у тому числі", - підкреслила Ольга Белькова.

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Контракт Угорщини з Росією щодо транзиту газу до Європи

Угорська компанія MVM Group і російський газовий монополіст Газпром 27 вересня оголосили про підписання 15-річного контракту на постачання газу до Угорщини в обхід території України. Умови договору передбачають прокачування близько 3,5 мільярдів кубометрів через Сербію і ще 1 мільярда кубічних метрів транзитом через Австрію. Наразі газ до Угорщини йде через пункти Берегово на кордоні з Україною і Баумгартен на словацько-угорському кордоні. Контракт Москви і Будапешта може бути переглянуто через 10 років.

Україна піддала критиці контракт Угорщини з Газпромом. У МЗС зробили заяву про те, що договір є політично мотивованим документом і необґрунтований з економічної точки зору. Домовленість вигідна Кремлю і несе загрозу Києву, а також українсько-угорським відносинам.читайте такожУкраїна проспала контракт Угорщини з Газпромом

Керівник компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон припустив, що через газовий контракт Угорщини з Росією транзит російського газу на територію угорської держави може частково або повністю припинитися.

Глава уряду Угорщини Пітер Сійярто заявив, що позиція України щодо угоди Будапешта та Москви нібито є спробою втручання Києва у внутрішні справи держави. Контракт з Газпромом, за його словами, відповідає угорським інтересам.

Речник МЗС України Олег Ніколенко сказав, що українське зовнішньополітичне відомство вже викликало на розмову угорського посла Іштвана Ійдярто. Посла України в Угорщині Любов Непоп раніше також викликали до угорського МЗС. У Києві пообіцяли вжити рішучих заходів для захисту своїх національних інтересів у зв'язку з діями Будапешта.

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