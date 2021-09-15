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Крах монополії Газпрому і збереження ГТС України: Нафтогаз поставив низку умов щодо СП-2

15 вересня 2021, 17:27

Низка компаній Європи мають намір отримувати газ на кордоні України з Росією, використовуючи для цього українську трубу, сказав Юрій Вітренко.

Вітренко
Україна повинна зберегти обсяги газу, який наразі прокачується до Європи шляхом ГТС - Вітренко / УНІАН

Україна запропонувала низку ініціатив, пов'язаних з сертифікацією російського газопроводу Північний потік-2. Компанії повинні отримати доступ до всіх трубопроводів, які об'єднують Росію і ЄС, щоб вони самі вирішували, якою трубою буде транспортування газу. При будівництві магістралей в обхід української ГТС стверджувалося, що вони є додатковими трубопроводами. Тому Київ наполягає, щоб обсяги газу, які наразі постачаються через Україну, не переносилися на СП-2. Про це заявив глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

Як повідомляє пресслужба компанії, за підсумками зустрічі з держсекретарем Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреасом Файхтом, він розповів про те, що Київ пропонує внести до сертифікації СП-2 умову, згідно з якою європейські компанії повинні отримати доступ до всіх газопроводів, що постачають газ з Росії до ЄС.читайте такожГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

"Всі компанії, в першу чергу європейські, повинні отримати недискримінаційний доступ, як і Газпром, до всіх газопроводів, які об'єднують Росію і Європейський Союз. Щоб європейські компанії самі могли вирішувати, яким газопроводом вони транспортуватимуть газ. Ми пояснили як це працює, чому це має бути вимогою при сертифікації Nord Stream-2 AG і надали всі економічні аргументи", - зазначив Вітренко.

За його словами, реалізація такої ініціативи повинна бути спрямована на забезпечення чесної конкуренції відповідно до законів ЄС, щодо яких йде мова у заяві відносно угоди США і Німеччини щодо Північного потоку-2.

Крім того, глава Нафтогазу поінформував, що низка компаній Європи прагнуть отримувати газ конкретно на кордоні України з Росією, і самостійно працювати над замовленням транзитних потужностей через українську трубу.

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читайте такожКонтракт з Газпромом в обмін на транзит газу до ЄС: у Нафтогазі оголосили ФРН і РФ про умови УкраїниТакож Вітренко нагадав, що коли будувалися газопроводи в обхід України, стверджувалося про їх призначення з метою постачань додаткових обсягів палива до Європи. Тому, згідно з позицією Києва, основні обсяги палива повинні й надалі постачатися до Європи через українську ГТС, а не переноситися на СП-2, про що стверджують у Москві.

"Тому ми кажемо: якщо мова йде про додаткові обсяги, то нехай ті обсяги, які наразі йдуть через Україну, будуть збережені, а не перенесені на СП-2, як про це каже Росія", - підкреслив Юрій Вітренко.

Транзит газу через Україну і Північний потік-2

Сполучені Штати Америки і Німеччина 21 липня оголосили про угоду щодо трубопроводу Північний потік-2. Документ передбачає у тому числі і умову щодо продовження газового транзитного контракту між Нафтогазом і Газпромом ще на 10 років. Чинна угода, яку сторони підписали в грудні 2019 року, закінчується у 2024 році.

Директор компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон заявляв, що декларація Вашингтона і Берліна по СП-2 не гарантує Києву продовження транзиту газу до Європи. Втім, навіть якщо Газпром припинить постачання газу українською трубою, до 2024 року у рамках контрактних зобов'язань корпорація виплачуватиме Києву 1,3 мільярда доларів.

У серпні у Німеччині призначили уповноваженого з транзиту газу шляхом території України - Георга Вальдерзее. Берлін запустив роботу над наданням сприяння щодо продовження російсько-українського газового договору. У Німеччині планують, що контракт буде підписано на термін до 10 років.

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Нафтогаз Юрій Вітренко Північний потік-2 транзит газу в Європу новини України
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