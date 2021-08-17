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Квартиру відберуть за борги по комуналці: кому світить відключення газу та арешт банківських рахунків

17 серпня 2021, 14:59

При неоплачених комунальних послугах постачальник має право нараховувати штраф або провести відключення.

тариф, Комуналка
Українці наростили борги по комуналці / УНІАН

В Україні при сумі заборгованості ЖКГ, яка перевищує 120 тисяч гривень, виконавча служба має право заарештувати нерухомість.

Це може стати приводом для виселення з квартири, пише НВ. При цьому при неоплачених комунальних послугах, ціни на які незабаром значно зростуть, постачальник має право нараховувати штраф або провести відключення.

Борги за послуги ЖКГ: яке покарання чекає на українців

Постачальники газу та електроенергії мають право відключати абонентів за несплату і подавати на боржників до суду для стягнення боргів.

У разі водопостачання та централізованого опалення відсутній механізм відключення споживача від послуги. У цьому випадку постачальник послуг може подати до суду на боржника, щоб стягнути борги з офіційних джерел доходу.

При несвоєчасній оплаті послуги споживачеві нараховується пеня, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення.

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Скільки українці заборгували за послуги ЖКГ

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець червня 2021 року зменшилася на 3,6% порівняно з травнем – до 66,4 млрд грн., повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно повідомлення, станом на кінець червня:

  • заборгованість населення за природний газ склала 24,7 млрд грн (-5%);
  • за централізоване опалення та гарячу воду-21,5 млрд грн (-5,2%);
  • за управління багатоквартирними будинками-5,5 млрд грн (+2%);
  • за централізоване постачання холодної води та водовідведення-6,4 млрд грн (+1,5%);
  • за вивезення побутових відходів - 1,2 млрд грн (+10%);
  • за постачання електроенергії-7,1 млрд грн (-3%).

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У червні населення країни сплатило за житлово-комунальні послуги 12,8 млрд грн (123,1% нарахованих за цей період сум).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 листопада 2020 року з проектів Державної комісії, яка регулює тарифи у сфері енергетики і комунальних послуг в країні (НКРЕКП) стало відомо, що з 1 січня 2021 року в Україні подорожчають тарифи на газ.

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У Нафтогазі, у свою чергу, заявляли, що підвищення не торкнеться тих громадян, які раніше уклали з постачальниками річні тарифи на постачання палива.

Кабінет Міністрів України 28 грудня ухвалив рішення про скасування пільгового тарифу на оплату електроенергії для населення, згідно з яким українці платили 90 копійок за перші 100 кіловат-годин. Вже з 1 січня 2021 року ціна для побутових споживачів зафіксована на рівні 1,68 грн/кВт-год.

viber
коммуналка заборгованість борги за газ
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