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Машину стане заправляти дешевше: Мінекономіки оприлюднило нові граничні ціни

14 серпня 2021, 18:14

Гранична ціна на бензин впала на 19 копійок, а на дизель - на 60 копійок.

АЗС, бензин, паливо
Паливо для автомобілів подешевшає / УНІАН

Міністерство економіки України оприлюднило нові розрахункові ціни середньої вартості автомобільного палива, виходячи з якої АЗС зможуть встановлювати свою націнку.

Таким чином гранична ціна на бензин впала на 19 копійок, а на дизель - на 60 копійок.

Про це йдеться на сайті профільного відомства.

Відтепер ціна літра бензину знижена з 26,86 гривні до 26,67 гривні, а дизельного палива - з 22,24 гривні до 21,64 гривні за літр.

Що відомо про держрегулювання цін:

14 травня 2021 року Кабінет міністрів прийняв постанову, якою ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо тривалістю до закінчення карантину. У документі йдеться, про встановлені рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива, які не повинні перевищувати семи грн за літр дизеля і п'яти гривень за літр бензину.

Крім цього, згідно з постановою всі розрахунки повинен здійснювати "Нафтогаз України" і надавати їх Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Мінекономіки, у свою чергу, має публікувати нові ціни до 5 числа кожного місяця.

АЗС дизтопливо новини України
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