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Мінімалка для лікарів в 20 000 гривень: експерт пояснив проблему з підвищенням зарплат

25 вересня 2021, 22:42

У проекті держбюджету на 2022 рік вказані тільки приблизні розрахунки зарплати медпрацівникам, сказав Павло Кухта.

Коронавірус, лікар
Медустанови, у яких немає контрактів з НСЗУ, можуть не отримати мінімальну зарплату в 20 тисяч гривень - економіст / Reuters

Сьогодні суму заробітної плати, яку отримують лікарі, визначають самі лікарні. В проекті державного бюджету України-2020 вказані тільки приблизні суми. У спеціалізованих медичних закладах, які фінансуються не через Національну службу здоров'я, може виникнути проблема з підвищенням зарплат. Про це заявив економіст Павло Кухта.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що в країні останнім часом змінилася система, а зарплати контролюють і визначають самі лікарні, у яких договір з Національною службою здоров'я (НСЗУ).

"Вони контрактуються Національною службою здоров'я України, вона їм сплачує за послуги, які вони надають нам з вами, і, виходячи з цього, визначають зарплати лікарів", - пояснив економіст.

За його словами, названі чиновниками суми є орієнтовним розрахунком Мінфіну, який засновано на розрахунках кількості лікарів і бюджеті, закладеному в Національну службу.

Експерт акцентував увагу на тому, що незважаючи на фінансування більшої частини медичних установ шляхом НСЗУ, в країні працюють і спеціалізовані медустанови. Там система фінансування відрізняється, тому наразі непросто сказати, чи буде в них реальна зарплата близько 20 тисяч гривень на місяць.

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читайте такожЗростання ВВП, боротьба з боргами і 30 млрд грн доходів: Кабмін розкрив бюджет на 2022 рік"Це первинний ланцюжок, вторинний, звичайні наші лікарні. Але є багато спеціалізованих лікарень, наприклад, що належать Академії наук, там трохи інше фінансування, механізми, це не НСЗУ. Основна маса лікарень - це бюджет НСЗУ, сплата за послуги лікарням. Добре, що під час ковіду підвищують лікарям зарплати. Подивимося, як воно буде, чи буде там реально 20 тисяч", - підкреслив Павло Кухта.

Бюджет України на 2022 рік

Верховна Рада 21 вересня прийняла до розгляду законопроект №6000 про державний бюджет на 2022 рік. Документ було підготовлено і внесено до парламенту Кабінетом міністрів України.

Голова уряду Денис Шмигаль раніше заявляв, що в проекті бюджету на майбутній рік передбачено 193 мільярди гривень на фінансування медичної галузі. Це на 31 мільярд більше, ніж у попередньому бюджеті.

За словами Шмигаля, мінімальна зарплата лікаря в Україні повинна скласти 20 тисяч гривень, а середня - вище 22 500 гривень. Молодший медичний персонал має заробляти близько 13 тисяч гривень на місяць.

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