Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень з 1 грудня

Пенсії в Україні підвищать / censor.net

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 грудня мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень. Уряд збільшив дохідну та видаткову частини Пенсійного фонду України на більш ніж 18 мільярдів гривень.

За його словами, підвищення відбудеться у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн.

"Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень", - сказав Шмигаль під час засідання уряду.

Така пенсія буде для українців, у яких стаж 35 років.

Зазначимо, напередодні Шмигаль заявив, що єдиний цивілізований вихід отримувати гідні пенсії - це введення другого рівня накопичувальної пенсійної системи, що дозволить отримувати вдвічі більші виплати, ніж зараз.

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Глава Уряду підкреслив, що це надзвичайно важливий момент розвитку України.

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Підвищення пенсій в Україні

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.